Tóth Rajmund Nürnbergbe menne, de vinné a Bröndby is –sajtóhír
Mint ismeretes, a kilencszeres német bajnok klub másfél millió eurót ajánlott Tóth játékjogáért, de az ETO ennyiért nem hajlandó elengedni, ráadásul csak a BL első selejtezőköre után válna meg a fiatal játékostól.
A nürnbergi klubbal foglalkozó clubfokus.de megszólaltatta a Tóthot képviselő Fehér Milánt, aki egyértelműen nyilatkozott a játékos prioritásairól.
„A tárgyalás még »a levegőben van«, nem járunk olyan közel a célhoz, mint amennyire azt szeretnénk. Örülnénk, ha már lezártnak tekinthetnénk ezt a történetet, de még nem tartunk ott. (...) A játékosom, és én is eltökéltek vagyunk abban, hogy minél hamarabb nyélbe üssük a nürnbergi transzfert. Minden nap ezen dolgozunk” – mondta az ügynök, hozzátéve, hogy maga Tóth nagyon várja már, hogy megismerhesse új klubját, valamint a bajorországi várost. Fehér azt is elmondta, hogy a nürnbergi klubvezetés, valamint Miroslav Klose vezetőedző egyaránt lenyűgözte úgy őt, mint a magyar középpályást.
Mindeközben a Bild arról ír, hogy a Tóth Rajmund kegyeiért versenyző klubok közül kiemelkedik a dán Bröndby, amely kétmillió eurót ajánl a magyar válogattot középpályásért.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton FC Fehérvár)
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, szabadon igazolható), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország),
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország, Bröndby – Dánia), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)