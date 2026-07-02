Nemzeti Sportrádió

Tóth Rajmund Nürnbergbe menne, de vinné a Bröndby is –sajtóhír

M. B.M. B.
2026.07.02. 18:13
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Fotó: Czinege Melinda
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ETO FC 1. FC Nürnberg Bröndby Tóth Rajmund
Németországi sajtóhírek szerint a magyar bajnok ETO FC játékosa, Tóth Rajmund szeretne a 2. Bundesligában érdekelt 1. FC Nürnbergbe igazolni, de egyelőre nincs előrelépés az ügyben, miközben a dán élvonalbeli Bröndby is bejelentkezett a 22 éves labdarúgóért.

Mint ismeretes, a kilencszeres német bajnok klub másfél millió eurót ajánlott Tóth játékjogáért, de az ETO ennyiért nem hajlandó elengedni, ráadásul csak a BL első selejtezőköre után válna meg a fiatal játékostól. 

A nürnbergi klubbal foglalkozó clubfokus.de megszólaltatta a Tóthot képviselő Fehér Milánt, aki egyértelműen nyilatkozott a játékos prioritásairól.

„A tárgyalás még »a levegőben van«, nem járunk olyan közel a célhoz, mint amennyire azt szeretnénk. Örülnénk, ha már lezártnak tekinthetnénk ezt a történetet, de még nem tartunk ott. (...) A játékosom, és én is eltökéltek vagyunk abban, hogy minél hamarabb nyélbe üssük a nürnbergi transzfert. Minden nap ezen dolgozunk” – mondta az ügynök, hozzátéve, hogy maga Tóth nagyon várja már, hogy megismerhesse új klubját, valamint a bajorországi várost. Fehér azt is elmondta, hogy a nürnbergi klubvezetés, valamint Miroslav Klose vezetőedző egyaránt lenyűgözte úgy őt, mint a magyar középpályást.

Mindeközben a Bild arról ír, hogy a Tóth Rajmund kegyeiért versenyző klubok közül kiemelkedik a dán Bröndby, amely kétmillió eurót ajánl a magyar válogattot középpályásért.

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Veszélyben Tóth Rajmund nürnbergi transzfere – sajtóhír

További klubok is kivetnék hálójukat a magyar középpályásra.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton FC Fehérvár) 
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, szabadon igazolható), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), 
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország, Bröndby – Dánia), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)

ETO FC 1. FC Nürnberg Bröndby Tóth Rajmund
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