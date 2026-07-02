Tóth Rajmund Nürnbergbe menne, de vinné a Bröndby is –sajtóhír

Mint ismeretes, a kilencszeres német bajnok klub másfél millió eurót ajánlott Tóth játékjogáért, de az ETO ennyiért nem hajlandó elengedni, ráadásul csak a BL első selejtezőköre után válna meg a fiatal játékostól.

A nürnbergi klubbal foglalkozó clubfokus.de megszólaltatta a Tóthot képviselő Fehér Milánt, aki egyértelműen nyilatkozott a játékos prioritásairól.

„A tárgyalás még »a levegőben van«, nem járunk olyan közel a célhoz, mint amennyire azt szeretnénk. Örülnénk, ha már lezártnak tekinthetnénk ezt a történetet, de még nem tartunk ott. (...) A játékosom, és én is eltökéltek vagyunk abban, hogy minél hamarabb nyélbe üssük a nürnbergi transzfert. Minden nap ezen dolgozunk” – mondta az ügynök, hozzátéve, hogy maga Tóth nagyon várja már, hogy megismerhesse új klubját, valamint a bajorországi várost. Fehér azt is elmondta, hogy a nürnbergi klubvezetés, valamint Miroslav Klose vezetőedző egyaránt lenyűgözte úgy őt, mint a magyar középpályást.

Mindeközben a Bild arról ír, hogy a Tóth Rajmund kegyeiért versenyző klubok közül kiemelkedik a dán Bröndby, amely kétmillió eurót ajánl a magyar válogattot középpályásért.