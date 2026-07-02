Jön az ország egyik legkülönlegesebb úszóversenye – hatszázan a Dunában

Az Open Water Tournament (OWT) immáron hagyományos eseményére hatszáz jelentkezőt várnak, ők megtapasztalhatják, hogy milyen érzés a nyílt folyón megtenni 5 kilométert. Az úszás kimondottan könnyűnek ígérkezik, mert a sodrás szinte célba viszi a sportolókat. Az érintett Duna-ágon teljes hajózár lesz – derül ki a szervezők tájékoztatásából.

Az év egyik legkülönlegesebb és egyben legpihentetőbb tömegsporteseményét rendezik meg július 5-én a szentendrei Postás Strand és a budakalászi Ebihal Büfé között. A 600 fős rendezvény biztosítása különleges erőfeszítéseket igényel: a hatóságok teljes hajózárat rendelnek el a Duna ezen szakaszára reggel kilenc óra és dél között. Emellett az úszókra 7 hajó 30 fős mentőszolgálata vigyáz, a helyszínen lesznek a Pest-Megyei Kutató-Mentő Szolgálat (PMKMSZ) tagjai, valamint a Dunai Vízirendészet közel két tucat vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak majd, ezáltal elkerülhető a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt.

A Magyar Nyíltvízi Úszóbajnokság (Open Water Tournament, OWT) évek óta lehetőséget kínál az amatőr és profi úszóknak arra, hogy az egyik legizgalmasabb nyíltvízi terepen, a Dunában próbálhassák ki magukat és úszva ismerjék meg az országot.

„Az 5.29 kilométeres táv a kezdők számára sem okozhat nehézséget. A 4-5 km/h sodrás gondoskodik arról, hogy a résztvevőknek még csak tempózniuk se nagyon kelljen: elég felfeküdni a vízre, gyönyörködni a Szentendrei-sziget, vagy éppen a Lupa-sziget partvidékében. Egy óra alatt erőlködés nélkül is célba ér az ember. A profik természetesen versenyezhetnek az órával is. Huszonkét fokos kellemes vízhőmérséklettel számolunk. A regisztráció idén is a PMKMSZ munkáját és a verseny megvalósítását támogatja” – fogalmaz a versenyt beharangozó közleményben Mezős Balázs főszervező, az OWT alapítója.

A Duna-átúszás után augusztus 15-én a Gyékényesi Kotró-tónál folytatódik az idei OWT. A két versenyre a www.openwatertournament.hu oldalon lehet nevezni.

Augusztus 29-én pedig jön a várva várt, 2026-ban újra feléledő legendás budapesti esemény: a Generali OWT Duna-átúszás.