Vívó-vb: három helyen változott a magyar csapat az Eb-hez képest

Az MVSZ honlapja szerint az elnökség elfogadta Boczkó Gábor szövetségi kapitány előterjesztését a csapatról, melyből családi okok miatt kimarad a kardozó Szatmári András, aki a kontinensviadalon egyéniben bronz-, a csapattal pedig aranyérmet nyert. Helyére Tóth Bertalan került be a válogatottba, aki Dallos Benedekhez, illetve a szintén kardozó Spiesz Annához, a párbajtőröző Borsody Emmához és a tőröző Papp Jázminhoz hasonlóan első felnőtt világbajnokságán lép majd pástra.

A férfi kardozók mellett a női kardozóknál és női tőrözőknél van változás: női kardban Katona Renáta került be Pusztai Liza helyére, míg női tőrben az Eb-n csak egyéniben szerepelt Lupkovics Dóra ezúttal csapatban is vív majd. A kontinensviadalon Kollár Anna volt a csapat negyedik embere.

A világbajnokságot július 22. és 30. között rendezik Hongkongban.

A MAGYAR VB-CSAPAT

FÉRFIAK

Kard: Rabb Krisztián (Vasas), Szilágyi Áron (Vasas), Tóth Bertalan (TFSE), Dallos Benedek (Vasas)

Párbajtőr: Nagy Dávid (Vasas), Koch Máté (Vasas), Andrásfi Tibor (BVSC), Siklósi Gergely (Honvéd)

Tőr: Szemes Gergő (FTC), Dósa Dániel (Törekvés), Tóth Gergely (FTC), Mihályi Andor (Ludovika)

NŐK

Kard: Battai Sugár (DEAC), Spiesz Anna (Vasas), Szűcs Luca (BVSC), Katona Renáta (Vasas)

Párbajtőr: Muhari Eszter (Tatabánya), Büki Lili (Tatabánya), Borsody Emma (BVSC), Nagy Blanka (Debreceni SI)

Tőr: Pásztor Flóra (Törekvés), Kondricz Kata (Honvéd), Papp Jázmin (FTC), Lupkovics Dóra (Honvéd)