Július 10-én temetik Németh Zsanettet
A 32 évesen elhunyt birkózó, Németh Zsanett temetése Berhidán, a Péti úti temetőben lesz.
Mint ismert, június 23-án tragikus hirtelenséggel, Szófiában elhunyt Németh Zsanett birkózó.
A Magyar Birkózók Szövetsége honlapján megjelent információ szerint Németh Zsanett temetése július 10-én, pénteken 18 órakor lesz Berhidán, a Péti úti temetőben.
Németh 2017-ben az újvidéki Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, a 2019-es bukaresti kontinensbajnokságon bronzérmes volt.
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