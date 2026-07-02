Nemzeti Sportrádió

Július 10-én temetik Németh Zsanettet

T. Z.T. Z.
2026.07.02. 18:42
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Németh Zsanett (Fotó: MBSZ)
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gyász Németh Zsanett birkózás temetés
A 32 évesen elhunyt birkózó, Németh Zsanett temetése Berhidán, a Péti úti temetőben lesz.

Mint ismert, június 23-án tragikus hirtelenséggel, Szófiában elhunyt Németh Zsanett birkózó.

A Magyar Birkózók Szövetsége honlapján megjelent információ szerint Németh Zsanett temetése július 10-én, pénteken 18 órakor lesz Berhidán, a Péti úti temetőben.

Németh 2017-ben az újvidéki Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, a 2019-es bukaresti kontinensbajnokságon bronzérmes volt.

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gyász Németh Zsanett birkózás temetés
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