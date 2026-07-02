Nemzeti Sportrádió

Russell hazai áttörésre készül; Antonelli visszavágna az első silverstone-i sprinthétvégén

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.07.02. 18:07
Russell előtt adott a lehetőség, hogy még tovább közeledjen a bajnokságban (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Andrea Kimi Antonelli Max Verstappen George Russell Formula–1 Lewis Hamilton sprinthétvége Brit Nagydíj
Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: a kilencedik állomás Silverstone, ahol a 77. Brit Nagydíjat rendezik meg. Andrea Kimi Antonelli 68 pont előnye 40-re csökkent két verseny leforgása alatt, s a dobogó tetejére hosszú idő után visszatérő George Russell hazai pályán viheti tovább a lendületét, de persze ebbe lesz beleszólása vb-éllovas olasznak is. A Mercedes dolgát a Red Bull és a Ferrari is megnehezítené az első angliai sprinthétvégén.

A LEGFORRÓBB TÉMÁK – ERRŐL BESZÉLNEK A PADDOCKBAN

Russell győzelme valóban új életet lehel a bajnokságba?

George Russell a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon dominált, ezt követően azonban Andrea Kimi Antonelli sorozatban ötször nyert, és még Lewis Hamilton is előbb jutott el első ferraris győzelméig, mielőtt a Mercedes brit versenyzője visszatért volna a dobogó felső fokára. A siker nem jöhetett volna jobbkor, hiszen hazai pályán versenyezhet ezen a hétvégén, és a sprintfutam révén akár jelentősen is faraghat a csapattársával szembeni 40 pontos hátrányából. 

Ehhez persze elengedhetetlen lesz, hogy Russell ismét meggyőző formát mutasson, és ezúttal a szerencse is mellé álljon Silverstone-ban, hiszen eddig nem igazán jött ki számára a lépés hazai környezetben. A helyszínen ugyanis még egyszer sem végzett az ötödik helynél előrébb, ráadásul kétszer is kiesett – egyik alkalommal úgy, hogy a pole pozícióból rajtolt, és a futam elején még vezetett is. 

Russell tavaly tizedikként ért célba Nagy-Britanniában, míg az akkor első idényét teljesítő Antonelli ütközés miatt kiesett. Noha az olasz lendülete idén is éppen az európai szakasz elején tört meg, a teljesítménye nem esett vissza látványosan. Monacóban pole pozíciót és győzelmet szerzett, Barcelonában pedig gyorsabb volt, mint Russell, és éppen azelőtt előzte meg a britet, hogy leállt volna alatta az autó.

Spielbergben aztán másként is alakulhatott volna a versenye, ha az időmérő végén nincs Max Verstappen autótörése, hiszen Russell vitatott körülmények között szerezte meg a pole pozíciót, miközben Antonelli a második sorba szorult, a futamon pedig a Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies szerint jobb tempót is diktált a csapattársánál.

Ha Antonelli pont Nagy-Britanniában tér vissza a dobogó felső fokára, és tovább növeli az előnyét, az nagy csapás lenne Russell számára, és mentálisan is nehéz helyzetbe hozná őt a nyári szünet előtti utolsó futamokra, így az előttünk álló hétvége kiemelten fontos lesz a bajnoki küzdelem szempontjából. 

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A Red Bull szinte újjáépített autóval utazott el a hazai nagydíjára, Spielbergbe, és a szezon során először nyílt valós esélye a győzelemre is. Az időmérő végén történt balesete után az ötödik helyről rajtoló Verstappen a futam elején nagy csatát vívott Lewis Hamiltonnal, majd a leintésig üldözte Russellt. A holland végül mindössze 1.6 másodperccel maradt el a győztes Mercedestől, miközben a vb-éllovas Antonellit is maga mögé utasította. 

A „vörös bikákat” irányító Mekies a leintés után kijelentette, hogy már csak az utolsó egy-két tized választja el őket a győzelemtől, és minden jel arra utal, hogy Silverstone-ban akár meg is tehetik az utolsó lépést. Mindez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor Verstappen jövőjétől hangos a nemzetközi sajtó, és az osztrák hétvége egyik legforróbb témáját az jelentette, hogy a holland a Mercedes helyett a McLaren felé veheti az irányt.

Korábban már felmerültek olyan találgatások, hogy Verstappen adott esetben Oscar Piastrit válthatja, ám a McLaren ügyvezető igazgatója, Zak Brown egyértelműen kijelentette, elégedettek a jelenlegi versenyzőpárossal, és nem terveznek változtatást. Később ugyanakkor olyan információk is napvilágot láttak, amelyek szerint voltak egyeztetések a McLaren és Verstappen között, ezeket azonban a versenyző oldala kezdeményezte, hiszen úgy tűnik, nemigen akad számára másik reális lehetőség.

A Mercedes ugyanis múlt hétvégén megerősítette, hogy alapvetően Russell-lel és Antonellivel tervez, a brit pilóta pedig kijelentette, száz százalékig biztos benne, hogy jövőre is az „ezüstnyilaknál” versenyez. Verstappen számára így talán a McLaren jelenti az egyetlen reális opciót, ha valóban a váltás mellett dönt, és a wokingi istállóhoz 2028-ban csatlakozó versenymérnöke, Gianpiero Lambiase személye is komoly vonzerőt jelenthet.

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A Ferrari visszavág Silverstone-ban?

Nagy várakozás előzte meg a múlt hétvégi Osztrák Nagydíjat, hiszen a Ferrari új erőforrást vetett be azt követően, hogy kissé váratlanul megszakította a Mercedes győzelmi sorozatát Spanyolországban. A Scuderia azonban hiába szerezte meg kis híján az első rajtsort az időmérőn, a futamon ezúttal jóval halványabb teljesítményt nyújtott.

Nemcsak a győzelemért, hanem a dobogós helyekért vívott csatába sem tudott beleszólni: Hamilton ötödikként, míg Charles Leclerc nyolcadikként ért célba egy küzdelmes verseny végén. A Barcelonában még bajnoki reményekről beszélő brit jóval visszafogottabban nyilatkozott, és elmondta, hogy aggasztja a motorhátrányuk, valamint egyáltalán nem biztos benne, hogy még idén sikerül felzárkózniuk.

A Ferrari ugyanis Ausztriában már felhasználta az ADUO-rendszer által rendelkezésére álló egyik „tokenjét”, így már csak egyetlen lehetősége maradt arra, hogy motorteljesítmény terén utolérje a riválisokat. Ráadásul a maranellóiak rajtnál mutatott előnye is teljesen eltűnt az elmúlt futamokon, így már azon a területen sincs fölényben, ahol korábban egyértelműen kimagasló volt.

A Scuderia hirtelen visszaesése az ellenfelek figyelmét sem kerülte el. A Mercedes pilótái a díjátadó ceremónia előtt arról beszéltek, a Ferrari feltűnően gyenge volt az egyenesekben, és szerintük az energia-visszanyerő rendszere is szokatlanul működött. Antonelli példával is szolgált: elárulta, hogy a második kör első kanyarjában majdnem hátulról eltalálta Leclerc-t, mert a monacói egy ponton nagyjából 30 km/órával lassabban haladt nála.ű

A motorerő-hátrány Silverstone-ban is erősen kiütközhet, ám a Ferrari a hírek szerint több fejlesztéssel is készül, és az áttervezett Macarena-szárnnyal a végsebességbeli gondokat is orvosolná. Hamilton ráadásul korábban többször is bizonyította, hogy képes kiemelkedő teljesítményt nyújtani a helyszínen, így a Scuderia bízhat benne, hogy Nagy-Britanniában ismét felveheti a versenyt a Mercedesszel, bár a várakozások szerint ezúttal a Red Bull-lal is meg kell küzdenie.

Leclerc nem látott gödörben

Miközben a Ferrari azért harcol, hogy hosszú távon is meghatározó tényező legyen a bajnoki küzdelemben, csapaton belül jelentős különbség alakult ki a két versenyző között. Hamilton legutóbb ráadásul olyan pályán győzte le a csapattársát, amely saját bevallása szerint sem tartozik a kedvencei közé, és ahol rendszerint gyengébben szerepel.

Leclerc valójában a Japán Nagydíj óta nem tud felülkerekedni a házon belüli csatában. Ilyen legutóbb 2019-ben fordult elő vele, pályafutása második, egyben első ferraris idényében, Sebastian Vettel csapattársaként. A monacói nyolc nagydíj alatt 46 pontos hátrányba került Hamiltonnal szemben, ekkora különbség még sosem alakult ki közte és aktuális csapattársa között. Ráadásul a monacóinál az elmúlt három nagydíj során összesen tíz versenyző szerzett több pontot: ez idő alatt mindössze négy pontot gyűjtött, miközben az éllovas Hamilton 53-at.

A csapattársa lendülete tovább nehezíti Leclerc helyzetét, és minden jel arra utal, hogy a Ferrarinál a második idényét töltő Hamilton válik a csapat vezéregyéniségévé, és ő az, aki egyre inkább kijelöli a fejlesztési irányt is. 

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MI VÁRHATÓ A BRIT NAGYDÍJON?

Szünet nélkül folytatódik a világbajnokság: a mezőny Ausztria után a Formula–1 szülőhazájába, Nagy-Britanniába teszi át a székhelyét, ahol immár a 77. Brit Nagydíjat rendezik meg. Az 5891 méter hosszú silverstone-i pálya összességében 60. alkalommal látja vendégül a „száguldó cirkuszt”, ráadásul 2020-ban duplázott is, hiszen ugyanazon a helyszínen rajtolt el A 70. Évforduló Nagydíja is.

Noha az aszfaltcsík rendkívül kedvelt a versenyzők körében, az új szabályrendszerben először csap össze itt a mezőny, és a várakozások egyelőre nem túl bizakodóak. Az egyik legnagyobb kritikus, Verstappen például az ausztriai dobogós helyezése után arról beszélt, hogy csak nevetett, miután kipróbálta a pályát a szimulátorban. A tempós, egymásba fűződő kanyarok igazi kihívást jelentenek a versenyzők számára, amit ugyan nagyon élveznek, de a négyszeres világbajnok attól tart, hogy éppen a pálya jellegzetességei hozzák majd ki a jelenlegi F1 egyik legrosszabb arcát, ahogyan az a népszerű Szuzukában is történt.

A problémát az jelenti, hogy a nyomvonalon kevés olyan szakasz van, ahol lehetőség lenne az energia visszanyerésére, miközben sok a padlógázas rész. A pályán összesen négy szakaszt jelölnek ki, ahol használható az egyenes mód, így összességében sok oda-vissza előzésre, valamint úgynevezett „jojó-versenyzésre” van kilátás a hétvégén, ráadásul két felvonásban.

Angliában ugyanis először rendeznek sprinthétvégét, így a mezőny rendelkezésére mindössze egyetlen szabadedzés áll, hogy kitapasztalja az új éra autóit a pályán, és megtalálja a megfelelő egyensúlyt, illetve beállításokat. Péntek délután ugyanis már a sprintidőmérő következik, amelyet szombaton az év negyedik sprintversenye követ.

Ami a történelmi múltat illeti, a hazai pályán versenyző Hamilton vezeti az örökranglistát kilenc győzelemmel, amivel egyúttal rekordtartónak is számít. A hétszeres világbajnokon kívül a címvédő Norris is örülhetett már hazai versenyzőként Silverstone-ban, míg a mezőny egészét nézve Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. és Verstappen állhatott még fel a dobogó felső fokára a helyszínen. Az Aston Martin spanyolja kétszer, a többi említett pilóta pedig egy-egy alkalommal.

Ami a jelenlegi formát illeti, a Mercedes továbbra is fő esélyesnek számít, és noha korábban Russellnek nem jött össze a pódium sem hazai környezetben, most minden esélye megvan rá, hogy akár a pódium tetejére is felálljon. Persze ebbe lesz beleszólása Antonellinek is, aki tudja, hogy óriási fegyvertény lenne, ha éppen Nagy-Britanniában győzné le a márkatársát. Emellett érdekes lesz látni, hogy a Red Bull tartja-e az ausztriai formáját, és nagy figyelem övezi majd Hamilton hazai szereplését is. Bár a McLaren sem írható le, nem kizárt, hogy a fehér dizájnra váltó wokingiak ezúttal csak a negyedik erőt képviselik a hétvégén.

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A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli5710171
2. George Russell249131
3. Lewis Hamilton1411125
4. Lando Norris2879
5. Charles Leclerc2979
6. Max Verstappen2873
7. Oscar Piastri2770
8. Isack Hadjar542
9. Pierre Gasly1741
10. Liam Lawson730
11. Oliver Bearman418
12. Franco Colapinto416
13. Arvid Lindblad514
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes302
2. Ferrari204
3. McLaren-Mercedes149
4. Red Bull-Ford115
5. Alpine-Mercedes57
6. Racing Bulls-Ford44
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0
77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3, PÉNTEK
Szabadedzés13.30–14.30
Sprintidőmérő17.30–18.14
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny13.00–14.00
Időmérő17.00–18.00
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja16.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00


 

F1 Andrea Kimi Antonelli Max Verstappen George Russell Formula–1 Lewis Hamilton sprinthétvége Brit Nagydíj
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