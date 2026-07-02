Russell hazai áttörésre készül; Antonelli visszavágna az első silverstone-i sprinthétvégén
A LEGFORRÓBB TÉMÁK – ERRŐL BESZÉLNEK A PADDOCKBAN
Russell győzelme valóban új életet lehel a bajnokságba?
George Russell a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon dominált, ezt követően azonban Andrea Kimi Antonelli sorozatban ötször nyert, és még Lewis Hamilton is előbb jutott el első ferraris győzelméig, mielőtt a Mercedes brit versenyzője visszatért volna a dobogó felső fokára. A siker nem jöhetett volna jobbkor, hiszen hazai pályán versenyezhet ezen a hétvégén, és a sprintfutam révén akár jelentősen is faraghat a csapattársával szembeni 40 pontos hátrányából.
Ehhez persze elengedhetetlen lesz, hogy Russell ismét meggyőző formát mutasson, és ezúttal a szerencse is mellé álljon Silverstone-ban, hiszen eddig nem igazán jött ki számára a lépés hazai környezetben. A helyszínen ugyanis még egyszer sem végzett az ötödik helynél előrébb, ráadásul kétszer is kiesett – egyik alkalommal úgy, hogy a pole pozícióból rajtolt, és a futam elején még vezetett is.
Russell tavaly tizedikként ért célba Nagy-Britanniában, míg az akkor első idényét teljesítő Antonelli ütközés miatt kiesett. Noha az olasz lendülete idén is éppen az európai szakasz elején tört meg, a teljesítménye nem esett vissza látványosan. Monacóban pole pozíciót és győzelmet szerzett, Barcelonában pedig gyorsabb volt, mint Russell, és éppen azelőtt előzte meg a britet, hogy leállt volna alatta az autó.
Spielbergben aztán másként is alakulhatott volna a versenye, ha az időmérő végén nincs Max Verstappen autótörése, hiszen Russell vitatott körülmények között szerezte meg a pole pozíciót, miközben Antonelli a második sorba szorult, a futamon pedig a Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies szerint jobb tempót is diktált a csapattársánál.
Ha Antonelli pont Nagy-Britanniában tér vissza a dobogó felső fokára, és tovább növeli az előnyét, az nagy csapás lenne Russell számára, és mentálisan is nehéz helyzetbe hozná őt a nyári szünet előtti utolsó futamokra, így az előttünk álló hétvége kiemelten fontos lesz a bajnoki küzdelem szempontjából.
A Red Bull valódi kihívóvá lép elő?
A Red Bull szinte újjáépített autóval utazott el a hazai nagydíjára, Spielbergbe, és a szezon során először nyílt valós esélye a győzelemre is. Az időmérő végén történt balesete után az ötödik helyről rajtoló Verstappen a futam elején nagy csatát vívott Lewis Hamiltonnal, majd a leintésig üldözte Russellt. A holland végül mindössze 1.6 másodperccel maradt el a győztes Mercedestől, miközben a vb-éllovas Antonellit is maga mögé utasította.
A „vörös bikákat” irányító Mekies a leintés után kijelentette, hogy már csak az utolsó egy-két tized választja el őket a győzelemtől, és minden jel arra utal, hogy Silverstone-ban akár meg is tehetik az utolsó lépést. Mindez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor Verstappen jövőjétől hangos a nemzetközi sajtó, és az osztrák hétvége egyik legforróbb témáját az jelentette, hogy a holland a Mercedes helyett a McLaren felé veheti az irányt.
Korábban már felmerültek olyan találgatások, hogy Verstappen adott esetben Oscar Piastrit válthatja, ám a McLaren ügyvezető igazgatója, Zak Brown egyértelműen kijelentette, elégedettek a jelenlegi versenyzőpárossal, és nem terveznek változtatást. Később ugyanakkor olyan információk is napvilágot láttak, amelyek szerint voltak egyeztetések a McLaren és Verstappen között, ezeket azonban a versenyző oldala kezdeményezte, hiszen úgy tűnik, nemigen akad számára másik reális lehetőség.
A Mercedes ugyanis múlt hétvégén megerősítette, hogy alapvetően Russell-lel és Antonellivel tervez, a brit pilóta pedig kijelentette, száz százalékig biztos benne, hogy jövőre is az „ezüstnyilaknál” versenyez. Verstappen számára így talán a McLaren jelenti az egyetlen reális opciót, ha valóban a váltás mellett dönt, és a wokingi istállóhoz 2028-ban csatlakozó versenymérnöke, Gianpiero Lambiase személye is komoly vonzerőt jelenthet.
A Ferrari visszavág Silverstone-ban?
Nagy várakozás előzte meg a múlt hétvégi Osztrák Nagydíjat, hiszen a Ferrari új erőforrást vetett be azt követően, hogy kissé váratlanul megszakította a Mercedes győzelmi sorozatát Spanyolországban. A Scuderia azonban hiába szerezte meg kis híján az első rajtsort az időmérőn, a futamon ezúttal jóval halványabb teljesítményt nyújtott.
Nemcsak a győzelemért, hanem a dobogós helyekért vívott csatába sem tudott beleszólni: Hamilton ötödikként, míg Charles Leclerc nyolcadikként ért célba egy küzdelmes verseny végén. A Barcelonában még bajnoki reményekről beszélő brit jóval visszafogottabban nyilatkozott, és elmondta, hogy aggasztja a motorhátrányuk, valamint egyáltalán nem biztos benne, hogy még idén sikerül felzárkózniuk.
A Ferrari ugyanis Ausztriában már felhasználta az ADUO-rendszer által rendelkezésére álló egyik „tokenjét”, így már csak egyetlen lehetősége maradt arra, hogy motorteljesítmény terén utolérje a riválisokat. Ráadásul a maranellóiak rajtnál mutatott előnye is teljesen eltűnt az elmúlt futamokon, így már azon a területen sincs fölényben, ahol korábban egyértelműen kimagasló volt.
A Scuderia hirtelen visszaesése az ellenfelek figyelmét sem kerülte el. A Mercedes pilótái a díjátadó ceremónia előtt arról beszéltek, a Ferrari feltűnően gyenge volt az egyenesekben, és szerintük az energia-visszanyerő rendszere is szokatlanul működött. Antonelli példával is szolgált: elárulta, hogy a második kör első kanyarjában majdnem hátulról eltalálta Leclerc-t, mert a monacói egy ponton nagyjából 30 km/órával lassabban haladt nála.ű
A motorerő-hátrány Silverstone-ban is erősen kiütközhet, ám a Ferrari a hírek szerint több fejlesztéssel is készül, és az áttervezett Macarena-szárnnyal a végsebességbeli gondokat is orvosolná. Hamilton ráadásul korábban többször is bizonyította, hogy képes kiemelkedő teljesítményt nyújtani a helyszínen, így a Scuderia bízhat benne, hogy Nagy-Britanniában ismét felveheti a versenyt a Mercedesszel, bár a várakozások szerint ezúttal a Red Bull-lal is meg kell küzdenie.
Leclerc nem látott gödörben
Miközben a Ferrari azért harcol, hogy hosszú távon is meghatározó tényező legyen a bajnoki küzdelemben, csapaton belül jelentős különbség alakult ki a két versenyző között. Hamilton legutóbb ráadásul olyan pályán győzte le a csapattársát, amely saját bevallása szerint sem tartozik a kedvencei közé, és ahol rendszerint gyengébben szerepel.
Leclerc valójában a Japán Nagydíj óta nem tud felülkerekedni a házon belüli csatában. Ilyen legutóbb 2019-ben fordult elő vele, pályafutása második, egyben első ferraris idényében, Sebastian Vettel csapattársaként. A monacói nyolc nagydíj alatt 46 pontos hátrányba került Hamiltonnal szemben, ekkora különbség még sosem alakult ki közte és aktuális csapattársa között. Ráadásul a monacóinál az elmúlt három nagydíj során összesen tíz versenyző szerzett több pontot: ez idő alatt mindössze négy pontot gyűjtött, miközben az éllovas Hamilton 53-at.
A csapattársa lendülete tovább nehezíti Leclerc helyzetét, és minden jel arra utal, hogy a Ferrarinál a második idényét töltő Hamilton válik a csapat vezéregyéniségévé, és ő az, aki egyre inkább kijelöli a fejlesztési irányt is.
MI VÁRHATÓ A BRIT NAGYDÍJON?
Szünet nélkül folytatódik a világbajnokság: a mezőny Ausztria után a Formula–1 szülőhazájába, Nagy-Britanniába teszi át a székhelyét, ahol immár a 77. Brit Nagydíjat rendezik meg. Az 5891 méter hosszú silverstone-i pálya összességében 60. alkalommal látja vendégül a „száguldó cirkuszt”, ráadásul 2020-ban duplázott is, hiszen ugyanazon a helyszínen rajtolt el A 70. Évforduló Nagydíja is.
Noha az aszfaltcsík rendkívül kedvelt a versenyzők körében, az új szabályrendszerben először csap össze itt a mezőny, és a várakozások egyelőre nem túl bizakodóak. Az egyik legnagyobb kritikus, Verstappen például az ausztriai dobogós helyezése után arról beszélt, hogy csak nevetett, miután kipróbálta a pályát a szimulátorban. A tempós, egymásba fűződő kanyarok igazi kihívást jelentenek a versenyzők számára, amit ugyan nagyon élveznek, de a négyszeres világbajnok attól tart, hogy éppen a pálya jellegzetességei hozzák majd ki a jelenlegi F1 egyik legrosszabb arcát, ahogyan az a népszerű Szuzukában is történt.
A problémát az jelenti, hogy a nyomvonalon kevés olyan szakasz van, ahol lehetőség lenne az energia visszanyerésére, miközben sok a padlógázas rész. A pályán összesen négy szakaszt jelölnek ki, ahol használható az egyenes mód, így összességében sok oda-vissza előzésre, valamint úgynevezett „jojó-versenyzésre” van kilátás a hétvégén, ráadásul két felvonásban.
Angliában ugyanis először rendeznek sprinthétvégét, így a mezőny rendelkezésére mindössze egyetlen szabadedzés áll, hogy kitapasztalja az új éra autóit a pályán, és megtalálja a megfelelő egyensúlyt, illetve beállításokat. Péntek délután ugyanis már a sprintidőmérő következik, amelyet szombaton az év negyedik sprintversenye követ.
Ami a történelmi múltat illeti, a hazai pályán versenyző Hamilton vezeti az örökranglistát kilenc győzelemmel, amivel egyúttal rekordtartónak is számít. A hétszeres világbajnokon kívül a címvédő Norris is örülhetett már hazai versenyzőként Silverstone-ban, míg a mezőny egészét nézve Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. és Verstappen állhatott még fel a dobogó felső fokára a helyszínen. Az Aston Martin spanyolja kétszer, a többi említett pilóta pedig egy-egy alkalommal.
Ami a jelenlegi formát illeti, a Mercedes továbbra is fő esélyesnek számít, és noha korábban Russellnek nem jött össze a pódium sem hazai környezetben, most minden esélye megvan rá, hogy akár a pódium tetejére is felálljon. Persze ebbe lesz beleszólása Antonellinek is, aki tudja, hogy óriási fegyvertény lenne, ha éppen Nagy-Britanniában győzné le a márkatársát. Emellett érdekes lesz látni, hogy a Red Bull tartja-e az ausztriai formáját, és nagy figyelem övezi majd Hamilton hazai szereplését is. Bár a McLaren sem írható le, nem kizárt, hogy a fehér dizájnra váltó wokingiak ezúttal csak a negyedik erőt képviselik a hétvégén.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|7
|10
|171
|2.
|George Russell
|2
|4
|9
|131
|3.
|Lewis Hamilton
|1
|4
|11
|125
|4.
|Lando Norris
|–
|2
|8
|79
|5.
|Charles Leclerc
|–
|2
|9
|79
|6.
|Max Verstappen
|–
|2
|8
|73
|7.
|Oscar Piastri
|–
|2
|7
|70
|8.
|Isack Hadjar
|–
|–
|5
|42
|9.
|Pierre Gasly
|–
|1
|7
|41
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|7
|30
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|4
|16
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|5
|14
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|302
|2.
|Ferrari
|204
|3.
|McLaren-Mercedes
|149
|4.
|Red Bull-Ford
|115
|5.
|Alpine-Mercedes
|57
|6.
|Racing Bulls-Ford
|44
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|77. BRIT NAGYDÍJ
|JÚLIUS 3, PÉNTEK
|Szabadedzés
|13.30–14.30
|Sprintidőmérő
|17.30–18.14
|JÚLIUS 4., SZOMBAT
|Sprintverseny
|13.00–14.00
|Időmérő
|17.00–18.00
|JÚLIUS 5., VASÁRNAP
|A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja
|16.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00