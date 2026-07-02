Russell hazai áttörésre készül; Antonelli visszavágna az első silverstone-i sprinthétvégén

A LEGFORRÓBB TÉMÁK – ERRŐL BESZÉLNEK A PADDOCKBAN

Russell győzelme valóban új életet lehel a bajnokságba?

George Russell a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon dominált, ezt követően azonban Andrea Kimi Antonelli sorozatban ötször nyert, és még Lewis Hamilton is előbb jutott el első ferraris győzelméig, mielőtt a Mercedes brit versenyzője visszatért volna a dobogó felső fokára. A siker nem jöhetett volna jobbkor, hiszen hazai pályán versenyezhet ezen a hétvégén, és a sprintfutam révén akár jelentősen is faraghat a csapattársával szembeni 40 pontos hátrányából.

Ehhez persze elengedhetetlen lesz, hogy Russell ismét meggyőző formát mutasson, és ezúttal a szerencse is mellé álljon Silverstone-ban, hiszen eddig nem igazán jött ki számára a lépés hazai környezetben. A helyszínen ugyanis még egyszer sem végzett az ötödik helynél előrébb, ráadásul kétszer is kiesett – egyik alkalommal úgy, hogy a pole pozícióból rajtolt, és a futam elején még vezetett is.

Russell tavaly tizedikként ért célba Nagy-Britanniában, míg az akkor első idényét teljesítő Antonelli ütközés miatt kiesett. Noha az olasz lendülete idén is éppen az európai szakasz elején tört meg, a teljesítménye nem esett vissza látványosan. Monacóban pole pozíciót és győzelmet szerzett, Barcelonában pedig gyorsabb volt, mint Russell, és éppen azelőtt előzte meg a britet, hogy leállt volna alatta az autó.

Spielbergben aztán másként is alakulhatott volna a versenye, ha az időmérő végén nincs Max Verstappen autótörése, hiszen Russell vitatott körülmények között szerezte meg a pole pozíciót, miközben Antonelli a második sorba szorult, a futamon pedig a Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies szerint jobb tempót is diktált a csapattársánál.

Ha Antonelli pont Nagy-Britanniában tér vissza a dobogó felső fokára, és tovább növeli az előnyét, az nagy csapás lenne Russell számára, és mentálisan is nehéz helyzetbe hozná őt a nyári szünet előtti utolsó futamokra, így az előttünk álló hétvége kiemelten fontos lesz a bajnoki küzdelem szempontjából.