Nemzeti Sportrádió

London 2012: elvették Gulijeva ezüstjét is, megint új sorrend a 800 méteren

2026.06.23. 18:37
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Az eredeti dobogósok közül már csak Semenya (balra) érmes, most Gulijeva (jobbra) bronzból lett ezüstjét is elvették (Fotó: Getty Images)
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800 méter síkfutás dopping London 2012
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága – a sportági világszövetség (WA) eredménymódosítása után – kizárta és megfosztotta ezüstérmétől a 34 éves török Jekatyerina Gulijevát, aki még oroszként végzett másodikként a londoni olimpián.

Az ötkarikás érmek újraelosztásáról szóló NOB-döntést a TASZSZ orosz állami hírügynökség kedden ismertette, emlékeztetve rá, hogy utóbb – 2017-ben – a szám eredeti aranyérmesét, a szintén orosz Marija Szavinovát is doppingvétség miatt diszkvalifikálták. 

A jelenleg érvényes határozat szerint a 14 évvel ezelőtti játékok női 800-as olimpiai bajnoka az amúgy vitatott nemiségű, eredendően második dél-afrikai Caster Semenya, az ezüstérmes a kenyai Pamela Jelimo, a bronzérmes pedig az amerikai Alysia Montano. Jelimo Londonban negyedikként, Montano pedig ötödikként ért célba. A NOB a végső, hivatalos éremújraosztást az utolsó fellebbezések lezárulta után hagyta jóvá.

 

800 méter síkfutás dopping London 2012
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