London 2012: elvették Gulijeva ezüstjét is, megint új sorrend a 800 méteren

Az ötkarikás érmek újraelosztásáról szóló NOB-döntést a TASZSZ orosz állami hírügynökség kedden ismertette, emlékeztetve rá, hogy utóbb – 2017-ben – a szám eredeti aranyérmesét, a szintén orosz Marija Szavinovát is doppingvétség miatt diszkvalifikálták.

A jelenleg érvényes határozat szerint a 14 évvel ezelőtti játékok női 800-as olimpiai bajnoka az amúgy vitatott nemiségű, eredendően második dél-afrikai Caster Semenya, az ezüstérmes a kenyai Pamela Jelimo, a bronzérmes pedig az amerikai Alysia Montano. Jelimo Londonban negyedikként, Montano pedig ötödikként ért célba. A NOB a végső, hivatalos éremújraosztást az utolsó fellebbezések lezárulta után hagyta jóvá.