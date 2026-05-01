Doppingvétségért összesen 291 oroszt büntetett a WADA a moszkvai laboradatok alapján

Összesen 291 orosz sportolót büntetett meg a moszkvai doppinglaborban található adatbázis, illetve minták alapján a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA). A WADA közlése szerint az összes esetet kivizsgálták, ezek 22 sportágat érintettek. A pozitív minták többségét súlyemelők (107) és atléták (93) szolgáltatták. Witold Banka, a WADA lengyel elnöke a vizsgálatsorozatot a dopping elleni küzdelem történetének „legsikeresebb fejezeteként” értékelte.

A moszkvai laboratórium 2012 és 2015 között rögzítette az orosz sportolók doppingteszteredményeit. A WADA 2019 januárjában, az Orosz Doppingellenes Ügynökség (RUSADA) jogainak visszaállításáról szóló megállapodás részeként kapta meg az adat- és mintagyűjteményt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az aláíró kormányok által működtetett nemzetközi ügynökség szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy a vizsgálati eredményeket manipulálták a doppingvétségek eltitkolása érdekében.