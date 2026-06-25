Doppingolás miatt hét évre eltiltották a félmaraton korábbi világcsúcstartóját

Hét évig nem versenyezhet a félmaraton korábbi világcsúcstartója, a kenyai Kibiwott Kandie. A 30 éves Kandie a sportág tisztaságát felügyelő szervezet csütörtöki indoklása szerint megtagadta a mintaadást, illetve manipulálta a doppingellenőrzési eljárást.

A sportoló 2025 márciusában már kapott előzetes eltiltást, most pedig mindkét tettét beismerte, emiatt az alapesetben járó nyolc helyett hétéves eltiltást kapott.

Kandie 2020-ban ezüstérmet nyert a lengyelországi félmaratoni világbajnokságon, és ugyanabban az évben, Valenciában 57:32 perces - azóta már megjavított - világcsúcsot futott ezen a távon.

