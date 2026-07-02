Nemzeti Sportrádió

Szteroidhasználatért tiltották el a világbajnok íjászt

2026.07.02. 18:11
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Mariana Bernal (Fotó: Getty Images)
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Mariana Bernal Íjászat doppingvétség dopping
Anabolikus szteroid használata miatt három évre szóló eltiltást kapott Mariana Bernal világbajnok íjász.

A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) csütörtöki közlése szerint a 23 éves mexikói sportolónak egy tavaly szeptemberben, versenyen kívül adott mintájában nandrolon nyomaira bukkantak. Bernal elismerte bűnösségét, ezért kapott négy helyett csak három éves büntetést, amely a 2028-as Los Angeles-i olimpiát követően jár majd le.

Az íjász három héttel azt követően adott pozitív mintát, hogy a mexikói csapattal csigás kategóriában megnyerte a világbajnokságot. A vb-aranyérmét így megtarthatja, az októberi világkupa-döntőben szerzett aranyát viszont vissza kell adnia.

 

Mariana Bernal Íjászat doppingvétség dopping
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