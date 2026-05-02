Húsz hónapra eltiltották az olimpiai érmes rúdugró Alysha Newmant

2026.05.02. 12:33
Alysha Newman 2027 augusztusáig nem versenyezhet (Fotó: AFP)
Alysha Newman atlétika doppingvétség
Húsz hónapos versenytilalmat rótt ki az olimpiai bronzérmes rúdugróra, Alysha Newmanre az atlétika tisztaságára felügyelő testület (AIU).

 

A kanadai atléta, aki 2024-ben, Párizsban női rúdugrásban harmadikként végzett az ötkarikás játékokon, azért kapta a fegyelmi büntetést, mert háromszor is megsértette az úgynevezett holléti nyilvántartás szabályát, vagyis nem volt ott és abban az időben, ahol és amikor a doppingellenőrök keresték. A tesztelés elmulasztása tizenkét hónapon belül három alkalommal, ugyanolyan doppingvétségnek számít, mintha pozitív mintát szolgáltatott volna. A 31 éves Newman felfüggesztése 2027 augusztusában jár le.

 

