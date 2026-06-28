Evezős vk: a magyarok közül Pétervári-Molnár Bendegúz végzett a legelőkelőbb helyen Luzernben

Három magyar evezős vett részt hétvégén a Luzernben rendezett világkupaversenyen, közülük Pétervári-Molnár Bendegúz teljesített a legjobban.
A háromszoros olimpiai résztvevő a magyar szövetség közösségi oldalának közlése alapján a férfi egypárevezősök B-döntőjében vasárnap a harmadik helyen ért célba, és így az összesített rangsorban a kilencedik helyet végzett.
Ugyancsak vasárnap rendezték a szintén olimpiai programban szereplő női egypár B-döntőjét is, amelyben Gadányi Zoltána hatodik, összesítésben pedig 12. lett.
Harmadik magyarként Tamás Bence a férfi könnyűsúlyú egypárevezősök között indult – ez a szám nem szerepel az ötkarikás programban –, akinek szombaton ért véget a vk, és a versenyszám B-döntőjében ötödik, így összesítésben a 11. helyen végzett.
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