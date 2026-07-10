Gadányi Zoltána és Szente Dóra duplázott az evezős ob pénteki napján

A szegedi országos bajnokság második napján is öt felnőtt döntőt rendeztek meg. Gadányi Zoltána és Szente Dóra két aranyérmet is szerzett ezen a napon, miután kettesben és a vegyes nyolcasban is a tagjai voltak a győztes hajónak. Előbbinek ez már a harmadik bajnoki címe az idei ob-n, miután csütörtökön kétpárevezősben is nyert. Alliquander Anna és Bene Dorottya is két aranynál jár, ezúttal a könnyűsúlyú négypárevezősben diadalmaskodtak.

EVEZŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZEGED

Férfiak. Kettes. Országos bajnok: Szentpáli Gergő, Szentpáli Balázs (Ferencvárosi EC, edző: Kő Mercedes, Saáryné Pető Tímea) 6:51.99 perc, 2. Juhász Adrián, Furkó Kálmán (Szolnoki SC) 6:55.83, 3. Szász Gergely, Juhász Tamás (Csepel EK) 6:56.90.

Könnyűsúlyú négypár. Ob: Győri AC (Glázer Márió, Barabás Márk, Korda Noel, Horváth Dávid, edző: ifj. Krenák Mihály) 6:17.64, 2. VVSI (Kovács Dániel, Sajósi Martin, Wagner Áron, Tamás Bence) 6:18.64, 3. Budapest EE (Csemus Márton, Nagy Zalán, Palásthy András, Ozsváth Máté) 6:19.45.

Nők. Kettes. Ob: Szente Dóra, Gadányi Zoltána (MTK, edző: Polivka Dóra) 7:25.02, 2. Bencsics Hella, Fehérvári Eszter (Győri AC) 7:31.89, 3. Lutter Liza, Krémer Eszter (Ferencvárosi EC) 7:37:45.

Könnyűsúlyú négypár. Ob: Danubius NHE (Bene Dorottya, Gedeon Anna, Kovácsy Abigél, Alliquander Anna, edző: Bóka Örs) 7:23.85, 2. Szolnoki SC (Baki Kitti, Volter Réka, Furkó Panna, Kiss Csende Ajna) 7:25.18, 3. Ferencvárosi EC (Kő Mercedes, Takács Anita, Elekes Zsófia, Elekes Anna) 7:27.11.

Vegyes nyolcas. Ob: MTK (Szepesi Anna, Szabó Dorka, Szente Dóra, Szekér László, Bácskai Máté, Oláh Barnabás, Szedlák András, Gadányi Zoltána, kormányos: Veres Viktória, edző: Polivka Dóra, Simon Tamás) 6:21.24, 2. Győri AC (Fehérvári Eszter, Füzi Boglárka, Holpert Eszter, Romsics Lili, Gasztonyi Péter, Csizmadia Ádám, Gasztonyi Barnabás, Pintér Dániel, kormányos: Jakabovits Dániel) 6:24.56, 3. Csepeli EK (Nagy Zita, Pála Barbara, Szögi Dóra, Mácsár Kitti, Lőrincz Ádám, Szlovák Bence, Hopp Márton, Kerekes Krisztián, kormányos: Goszták Abigél) 6:28.80