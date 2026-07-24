Lenny Joseph: Az Üllői úton is gólokat szerezve jussunk tovább!; Pécsi Ármin: Nem gondolom, hogy hátraléptem volna

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Két gól mellett két ziccer. Lenny Joseph duplájának, valamint a hatékony csapatjátéknak köszönhetően a Ferencváros idegenben szerzett előnyt a holland Twente elleni Európa-liga-selejtezős párharc budapesti visszavágójára. Borbola Bence írása

A luxemburgi Atert Bissen ellen pályafutása első nemzetközi kupagólját szerző Bánáti Kevin szerint bőven van hova fejlődnie a győri csapatnak, s azt is elmondta, miért választotta az ETO-t a Ferencváros helyett. A futballistával Mohai Dominik beszélgetett

Böde Dániel úgy érzi, jó lenne, ha ma lehetne huszonöt éves. Balszerencsés módon került hátrányba a Paks a görög Panathinaikosz ellen, s bár a nagyszerű gólt szerző Böde Dániel már csak öt százalék esélyt ad a továbbjutásra, biztos benne, hogy csapata az utolsó pillanatig küzd majd. Zombori András háttéranyaga

Pécsi Ármin: Nem gondolom, hogy hátraléptem volna. Kölcsönjátékosként a Liverpooltól az osztrák élvonalbeli Hartberghez került Pécsi Ármin, a cél nyilvánvalóan az, hogy minél több mérkőzésen védjen – vajon az egyszeres válogatott kapus miként értékeli az átigazolását? Galambos Dániel interjúja

Cibla Flórián sokat gyakorolta, hogyan kell a hosszú felsőbe tekerni a labdát. A DVSC a Konferencialiga-selejtező első mérkőzésén Cibla Flórián remek góljával 1–0-ra megverte a Pjunikot, így a Lokinál bizakodva várhatják a jereváni visszavágót. A debreceniek játékosát Vajda György kérdezte

Kassai Viktor, Fábián Mihály, Vad II István: bírószemmel is jó volt a vb. Vasárnap ért véget a labdarúgó-világbajnokság, amely a játékvezetés terén is sok újdonságot hozott, erről beszélgettünk három korábbi FIFA-játékvezetőnkkel, akik jelenleg külföldön dolgoznak: Kassai Viktor Ausztriában, Vad II István az Egyesült Arab Emírségekben, míg az Ausztráliában élő Fábián Mihály az Óceániai Labdarúgó-szövetség alkalmazottja. Pataki Gyula összeállítása

Akpe Victory másfél éve érkezett Európába, s immár a patinás FC Basel játékosa. A húszesztendős nigériai középső hátvéd a nyáron a ZTE FC-től igazolt Svájcba, új csapatában pedig együtt futballozhat a kétszeres BL-győztes Xherdan Shaqirivel. Judi Ádám interjúja

Halász Bence: Nagy kedvvel megyek vissza Budapestre. 2023 és 2025 után ismét az immár Zsivotzky Gyula nevét viselő Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az országos bajnokságnak. Ez az utolsó nagy lehetősége a magyar sportolóknak, hogy jó pozícióba kerüljenek a vasárnap záruló birminghami Eb-kvalifikációs ranglistán. Szendrei Zoltán beharangozója

Jean Alesi: Mansell egy vadállat volt, Verstappen pedig egy pitbull! Hazánkba látogatott és itt hagyta a kézjegyét az egykori Formula-1-es futamgyőztes pilóta, a francia Jean Alesi, akiről most hivatalosan is elnevezték a Hungaroring 11-es kanyarját, amelyet nem hivatalosan egyébként mindenki Alesi-kanyarnak hív évtizedek óta. Mesélt budapesti emlékeiről, a régi versenytársakról és kicsit a mostani pilótákról is. A Formula–1 Magyar Nagydíjának pénteki napjáról Vincze Szabolcs és Zsoldos Barna készített részletes beszámolót

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