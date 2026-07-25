Cibla Flórián sokat gyakorolta, hogyan kell a hosszú felsőbe tekerni a labdát

FESZTIVÁLHANGULATBAN, győzelemmel kezdett a Konferencialiga második selejtezőkörének első mérkőzésén a Debreceni VSC. A szerdán kezdődött debreceni Campus Fesztivál helyszínéről a stadionba is behallatszó zene közben futballozó Loki ugyanis kemény meccsen 1–0-ra nyert az örmény Pjunik ellen. A mérkőzés kiemelkedően legjobb teljesítményt nyújtó labdarúgója, a saját nevelésű Cibla Flórián volt, aki gyönyörű gólt szerzett.

„Az történt, amire számítottunk – mondta megkeresésünkre a Loki 21 éves támadója. – Kemény, sok párharcot hozó meccsen nyertünk. A második félidő derekán szerzett gólomról – amely a győzelmet jelentette – elárulhatom, hogy az edzéseken sokat gyakoroltam, hogy balról megindulva cselezzek, majd a hosszú sarok felé megrúgjam a labdát. Noha a gól előtti labdaátvétel nem igazán sikerült, gyorsan kiigazítottam a mozgásom és eldöntöttem, megpróbálom kapura rúgni a labdát. Szerencsére jól sült el a jobb lábam, azt viszont sajnálom, hogy később a ballal megküldött labdám elkerülte a kaput. Igaz, hogy akkor már éreztem, nem az igazi a lábam, ez a szezonvégi vádliizom-szakadással függhet össze. A sérülés miatt sokat kihagytam, a felkészülési mérkőzéseken is óvatosan terheltem, egyelőre nem vagyok százszázalékos állapotban. Egyébként van mit fejlődnöm nekem és a csapatnak is, mindenesetre öröm, hogy megvalósítottuk azt, amit edzőnk, Gert Remmel kigondolt, illetve gyakoroltat velünk. A lefújás után szó szerint fesztiválhangulatban voltunk a szurkolókkal együtt, sőt meccs közben gyakran hallottam a kívülről beszűrődő zenét is, ez is ritka, de különleges élményt jelentett számunkra.”

A kérdésre, hogy a Hollandiába szerződő Bárány Donát hiányát megérezte-e a csapat, a következőket mondta a fiatal labdarúgó: „Válogatott csatár távozott tőlünk, ráadásul Donáthoz fogható veszélyes, eredményes center kevés akad a magyar mezőnyben. Öröm, hogy rajtam kívül a szintén saját nevelésű, tizenkilenc éves Tercza Gergő is jól teljesített.” A visszavágóról pedig: „Jerevánban is nyerni szeretnénk, mert természetesen a továbbjutás a lényeg. Pénteken regeneráló edzésen vettünk rész, majd némi pihenő következik, vasárnap pedig a Puskás Akadémiát fogadjuk. Természetesen nyerni szeretnénk a bajnokin is, hiszen hazai pályán, a szurkolóink előtt, az idényrajton csakis a győzelem lehet a cél. Nem csupán a nemzetközi szereplést, hanem a bajnokságot is sikeresen szeretnénk indítani.”

Ami biztos, a vasárnapi, 18 órakor kezdődő bajnokin már nem lesz zene – szombaton ugyanis befejeződik a debreceni Campus Fesztivál, a hét utolsó napján a pályán lévő csapatok egymás nótáját húzhatják el.