Böde Dániel úgy érzi, jó lenne, ha ma lehetne huszonöt éves

HAZAI VERESÉGGEL kezdett a Paksi FC a Konferencialigában, mégsem kell szégyenkeznie a Panathinaikosz ellen mutatott teljesítmény miatt. Az első játékrészben az együttes egyenrangú partnere volt görög ellenfelének, egy pillanatig sem játszott alárendelt szerepet, semmi sem utalt arra, hogy az athéniak előnnyel mennek majd a szünetre. Aztán egy jobbról érkező beadásnál Vas Gábor olyan balszerencsésen ért a labdába, hogy Kovácsik Ádámnak esélye sem volt a hárításra, és bizony, az öngól nyomot hagyott a labdarúgókban.

„Kiegyenlített első félidőt játszottunk, az első harminc perc jól sikerült, de az igaz, hogy utána kicsit »kihúzták a dugót«… – mondta a lefújást követően az egyszeres válogatott Kovácsik Ádám. – Ettől függetlenül nem volt nagy különbség a csapatok között, peches gólt kaptunk. Hozzá kell tennem, Vas Gábor nagyon jól játszott, óriási mentései voltak. Sajnos a második fél­idő elején újra betalált a Panathinai­kosz, és a gólon kívül is voltak lehetőségei, de miután beállt Böde Dániel, ez megfordult. Eltalálta a lécet, rúgott egy extra gólt, és voltak lehetőségeink is, vagyis a kettő kettő éppúgy benne volt a mérkőzésben, mint az egy három, hiszen a görögöknek is voltak helyzetei. A végén, Pető Milán szabadrúgásánál nagyon bíztam abban, hogy sikerül egyenlíteni, felkészülési mérkőzésen nem is oly rég betalált már ilyen helyzetből, ám ezúttal nem jött össze. Hogy mi lesz Athénban? Az első találkozón szoros eredményt akartunk elérni, ez sikerült, nem dőlt el a párharc, persze idegenben nyerni nagyon nehéz. A lényeg, hogynem dőlt el a továbbjutás Pakson.”

A szünetben Bognár György átszervezte a csapatát, becserélte Győrfi Milánt, és ez nagyon jó döntésnek bizonyult. A tizenkilenc éves középpályás lendületet vitt a Paks játékába, rengetegszer játszotta át az emberét.

„Helytálltunk az első félidőben, nem nőtt fölénk a Panathinaikosz, kár volt a balszerencsés bekapott gólért – értékelte a mérkőzést a lefújást követően Győrfi Milán. – A szünetben annyi utasítást kaptam, hogy az egy az egy elleni szituációkban legyek bátor, és jöjjenek tőlem a beadások. A beállításom után megnyertem egy párharcot, s ha kicsit pontosabban adok középre, több is kisülhetett volna belőle. Nem kérdés, jót tett nekem a kecskeméti kölcsönjáték, mentálisan és a futball terén is tudtam fejlődni az előző idényben. Hátrányban vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy nincs esélyünk, megpróbáljuk megfordítani a párharcot.”

Ehhez viszont olyan kiemelkedő teljesítményekre lenne szükség, mint amit Böde Dánieltől láttunk. A harminckilenc esztendős támadó keményen beleállt a párharcokba, szinte rögtön a becserélése után eltalálta a lécet, majd olyan gólt szerzett, amilyenre kevesen képesek. Aki rendszeresen ott van a Paks meccsein, igazolhatja, mindig történik valami, amikor a 25-szörös válogatott pályára lép, a fiatalok jól teszik, ha megragadják a lehetőséget, és amíg lehet, próbálnak tanulni a klub ikonjától.

„Mindenképpen szorosra akartuk fogni a mérkőzés elejét, nyilván nem jött jól, hogy egy öngóllal hátrányba kerültünk – mondta még az öltözőfolyosón Böde Dániel. – Utána kaptunk egy komikus második gólt, hiszen Szabó János nem haza akarta passzolni a labdát, hanem szerelni próbált, és úgy pattant a lábáról a kapunk felé. Az eredményen már nem tudunk változtatni, azon igen, hogy Görögországban jobban kell játszani. A kapufánál csak belekaptam a labdába, a gólomnak ugyanakkor volt előzménye, mert a védőm szinte olvasott a gondolataimban, úgyhogy egy finom csellel becsaptam, a tekerésem pedig jól sikerült. Sajnálom, hogy hamarosan negyvenéves leszek, ha most lennék huszonöt, biztosan sok mindent másképpen tennék futballistaként. Benne volt a meccs­ben az egyenlítés, de észhez tért az ellenfél, mezőnyfölényt alakított ki. A párharc előtt azt mondtam, van tíz százalék esélyünk, most ez ötre csökkent, de kapaszkodunk, bízunk a csapategységünkben, az utolsó pillanatig küzdünk.”

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

FŐÁG

PAKSI FC–PANATHINAIKOSZ (görög) 1–2 (0–1)

Paks, Paksi FC Stadion, 4050 néző. Vezette: Luka Bilbija (Aleksandar Smiljanic, Marko Peric) – bosnyákok

PAKS: Kovácsik – Szekszárdi M. (Győrfi, a szünetben), Vas G., Szabó J. – Lenzsér (Kuzma, 81.), Windecker, Balogh B., Zeke – Papp K. (Horváth Kevin, 62.), Hahn (Pető M., 62.) – Szalai J. (Böde, 62.) Vezetőedző: Bognár György

PANATHINAIKOSZ: Inaki Pena – Caprasz, S. de Vrij, Tuba, Kirjakopulosz – Jagusic (Kondurisz, 79.), E. Camara, Cerin (Chirivella, 64.) – Zaruri (Pellistri, 69.) , Tetteh (Rasztoder 64.), Andino (Pantelidisz, 69.). Vezetőedző: Jacob Neestrup

Gólszerző: Böde (71.), ill. Vas G. (41. – öngól), Andino (55.)