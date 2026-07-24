Bódog Tamás: Nagy és fontos győzelmet arattunk

Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Mekkora bravúr ez az eredmény annak fényében is, hogy a Szpari huszonhat év után nyert újra az Újpest ellen?

– Főként azért az, mert meglátásom szerint ezt az Újpestet kevés csapat győzi le majd a bajnokságban. Ellenfelünk igazolta a jó hírét, nagyon szervezetten játszott, de mi is megmutattuk, mire vagyunk képesek. Nagy és fontos győzelmet arattunk, s megérdemelten szereztük meg a három pontot.

– A kapuscserét a szünetben a fiatalszabály indokolta?

– Igen, meghúztuk a váratlant. Nem terveztük meg ezt előre, de annyira jól játszott a csapat az első félidőben, hogy a mezőnysorba nem akartam belenyúlni. Molnár Mátyás az eddigi munkája alapján megérdemelte a bizalmat, de nemcsak ő debütált a magyar élvonalban, hanem Hős Zsombor, Rocco Zikovic, Tarcsi Róbert és Florent Batoum is. Mindannyian igazolták, hogy lehet rájuk számítani.

– A második félidőben nyújtott teljesítmény előrevetíti, hogy ezúttal sem lesznek erőnléti gondjai a csapatának?

– Kemény munkát végeztünk el, ebben bízhatunk. Csak akkor van önbizalom és rend a fejekben, ha van erő a lábakban. Hátrányból sikerült fordítanunk, ami ugyancsak növeli a siker értékét.

Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– Jobb volt az ellenfél?

– Szervezett, taktikus játékot produkált a Nyíregyháza, s ezzel megszerezte a három pontot. Ami különösen bántó, hogy a vezetésünk után nem birtokoltuk eléggé a labdát, néhány teljesítmény gyengébb volt a vártnál, az edzőmeccsek alapján nem ezt vártuk. Az is kiderült, hogy a szabadrúgások kivédekezésén még dolgoznunk kell. A második hazai gólt pedig mindenki látta...

– Ilyen a kapussors?

– Ez benne van a futballban, sajnos. Mindannyian ismerjük Szappanos Péter képességeit, láttuk korábban a Puskás Akadémia és a válogatott színeiben, hogy milyen teljesítményre képes. Annál a szituációnál így döntött, nem jött be...

– A meccshajrá kezdetén a döntetlent aláírta volna?

– Én nem, de tény, mérkőzés végén nagyobb energiákat mozgósíthattunk volna a győztes gólért, úgy tűnt, mintha a pályán lévők megelégedtek volna a döntetlennel, és ez a végén megbosszulta magát. A most látottak alapján úgy tűnt, nincs még kész teljesen a csapat, van még min dolgozni a folytatásra.

NB I

1. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus–Újpest FC 2–1 (0–1)

Nyíregyháza, 6235 néző. V: Rúsz (Buzás, Vígh-Tarsonyi)

G.: Medved (50.), Kvasina (86.), ill. Bodnár G. (14.)