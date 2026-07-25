Kína legyőzésével hetedik lett női pólóválogatottunk a sydney-i világkupadöntőn

A kínai női vízilabda-válogatott a divízió 2-es selejtezőből érte el a sydney-i világkupadöntőt, a negyeddöntőben az Egyesült Államokat (8–14) nem sikerült megszorongatnia, az 5–8. helyért az olaszokat (10–11) viszont már igen. Szövetségi kapitányuk nem más, mint Miguel Ángel „Miki” Oca, aki játékosként az 1996-os atlantai olimpián nyert aranyérmet, a spanyol női válogatottat pedig a 2024-es párizsi játékokon vezette a csúcsra.

Alig több mint egy perc után az ellenfél szerzett vezetést, Sümegi Nóra kiállítása után gyorsan lőtt gólt a kicsit rendezetlen védelem ellen Jen Sze-ja, a következő előnyt pedig Csang Csi-suo használta ki, amivel 2–1 volt oda. Egy védés után Neszmély indította Horváth Zsófit, visszahúzták, a fórt szépen kijátszva Keszthelyi Rita egyenlített. Az első negyed utolsó percének kezdetén egy labdaszerzés után Vályi Vandát húzták vissza, és ez már büntetőt ért, amit Garda Krisztina értékesített – majd lefordulásból az előző esetnél sértett Vályi maga talált be.

A második negyed kezdetén türelmes passzolgatást követően Faragó Kamilla bombázott a kapuba, nemsokára Hajdú hat méterről, nem túl jó szögből próbálkozott lövéssel, mielőtt lejárt a támadóidő – fogható volt, de Sen Je-neng bevédte. Alaposan megnyomtuk ezt a néhány percet, aminek 5–0-s sorozat lett az eredménye. A szoros védekezésünkkel elvétve tudtak csak mit kezdeni a kínaiak, a mieink 7–4-es vezetésénél cserélhettek térfelet a felek.

Villámgyors előnykihasználással Hajdú Kata visszaállította a négygólos magyar előnyt, ami aztán megmaradt a harmadik negyedben, jöttek a blokkok és Neszmély védései. Ugyan Szilágyi Dorottya eladott labdája után nem lehetett mit kezdeni a leforduló Hszie Li-jivel, ám gyorsan jött a válasz Varró Eszter bombagólja révén hat öt elleni játékban. Másfél perccel a szakasz vége előtt Sümegi Nóra, Vályi Vanda, Horváth Zsófi volt a labda útja utóbbi centergólja előtt, és bár a negyed utolsó percében kétszer is betaláltak a kínaiak, feljőve ezzel ötről háromra (10–7), ennél nagyobb veszélyt nem jelentettek.

A negyedik negyed már valamivel kisebb intenzitással telt – a kínaiak elfáradtak, míg mi kissé megfogyatkoztunk, Sümegi Nóra és Lendvay Zoé is kipontozódott, a kettő között pedig Keszthelyit állították ki cserével. Cseh Sándor csapata 12–8-as győzelemmel és hetedik helyezéssel zárta a sydney-i világkupadöntőt.

„Így illett befejezni ezt a két hetet: úgy gondolom, jó teljesítményt nyújtottunk az egész mérkőzésen és biztos győzelmet arattunk – értékelt a magyar szövetségnek a szövetségi kapitány. – Előző este is arról beszéltünk a lányokkal, hogy legyen méltó a befejezés, mert ez a két hét nagyon értékes volt a csapatépítés szempontjából. Úgy gondolom, ennél a fiatal együttesnél minden mérkőzés számít, az is, hogy egy ilyet hogy nyer meg, kellenek az ilyen élmények is, hogy a kötelezőt meggyőzően tudják hozni. Továbbra is azt mondom, többet kaptam a csapattól játékban ebben a két hétben, mint gondoltam - a hetedik helynek nem örülünk, ez nem kérdés, viszont én látom folyamatában, mik a mozgások a csapaton belül a posztokon, a játékban. Ettől még a győzelem és vereség között óriási a különbség, ezt pontosan tudjuk, azaz van még elvégzendő munka bőven.”

NŐI VÍZILABDA VK-DÖNTŐ, SYDNEY

A 7. HELYÉRT

MAGYARORSZÁG–KÍNA 12–8 (4–2, 3–2, 3–3, 2–1)

Sydney. V: Markopulu (görög), Kontek (horvát).

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – FARAGÓ K. 2, HAJDÚ K. 3, Sümegi, Varró 1, VÁLYI V. 2, Keszthelyi 1. Csere: Szilágyi D., Dömsödi, Lendvay, Horváth Zs. 1, Tiba, GARDA 2. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

KÍNA: Sen Je-neng – Vang Si-jün 1, HSZIE LI-JI 2, Jen Sze-ja 1, Jen Csing 1, CSANG CSI-SUO 1, Sao Ji-hszin 1. Csere: Jen Hszin-tung (kapus), Csang Jü-mien 1, Csou Sang, Huang Cö-zsuj, Nung Szan-feng, Csang Csing-ven, Csen Csia-csing. Szövetségi kapitány: Miguel Oca

Emberelőny-kihasználás: 13/8, ill. 13/6

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Kipontozódott: Sümegi (26. p.), Lendvay (31. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Keszthelyi (30. p.)