Nemzeti Sportrádió

Zsiga Melinda: Nem vagyok az a feladós típus

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.06.19. 13:51
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Zsiga Melinda számár a legfontosabb, hogy adjon (Fotó: NSO Tv)
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kick-box Papp László Budapest Sportaréna K-1 Adni Jó Kupa
Sérült térddel és törött ujjal harcolta végig K1-es meccsét a Papp László Budapest Sportarénában Zsiga Melinda. A korábban az amatőrök között kétszeres világbajnoki bronzérmes kickboxer nem véletlenül tette mindezt, hiszen számára nagyon fontos gyerekek, tanítványok ültek a csarnok lelátóján, akiknek nem akart csalódást okozni.

 

Székesfehérváron, az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány meghívására vendégeskedett Zsiga Melinda. A kétszeres amatőr világbajnoki bronzérmes kickboxer két éve áll kapcsolatban a jótékonysági focitornákat és sportrelikvia-árveréseket szervező alapítvánnyal. Az együttműködés egyik „gyümölcse”, hogy a Velencei Gyermekotthon lakói élőben nézhették meg Melinda első fellépését a Papp László Budapest Sportarénában. A sportoló az NSO Tv stábjának beszélt élményeiről, terveiről és arról, miért begipszelt hüvelykujjal éli mostanában mindennapjait.

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kick-box Papp László Budapest Sportaréna K-1 Adni Jó Kupa
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