Zsiga Melinda: Nem vagyok az a feladós típus

Székesfehérváron, az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány meghívására vendégeskedett Zsiga Melinda. A kétszeres amatőr világbajnoki bronzérmes kickboxer két éve áll kapcsolatban a jótékonysági focitornákat és sportrelikvia-árveréseket szervező alapítvánnyal. Az együttműködés egyik „gyümölcse”, hogy a Velencei Gyermekotthon lakói élőben nézhették meg Melinda első fellépését a Papp László Budapest Sportarénában. A sportoló az NSO Tv stábjának beszélt élményeiről, terveiről és arról, miért begipszelt hüvelykujjal éli mostanában mindennapjait.