Zsiga Melinda: Nem vagyok az a feladós típus
Sérült térddel és törött ujjal harcolta végig K1-es meccsét a Papp László Budapest Sportarénában Zsiga Melinda. A korábban az amatőrök között kétszeres világbajnoki bronzérmes kickboxer nem véletlenül tette mindezt, hiszen számára nagyon fontos gyerekek, tanítványok ültek a csarnok lelátóján, akiknek nem akart csalódást okozni.
Székesfehérváron, az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány meghívására vendégeskedett Zsiga Melinda. A kétszeres amatőr világbajnoki bronzérmes kickboxer két éve áll kapcsolatban a jótékonysági focitornákat és sportrelikvia-árveréseket szervező alapítvánnyal. Az együttműködés egyik „gyümölcse”, hogy a Velencei Gyermekotthon lakói élőben nézhették meg Melinda első fellépését a Papp László Budapest Sportarénában. A sportoló az NSO Tv stábjának beszélt élményeiről, terveiről és arról, miért begipszelt hüvelykujjal éli mostanában mindennapjait.
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