Továbbra is Magyar Zoltán a Magyar Tornaszövetség elnöke

2026.04.10. 16:50
Magyar Zoltán elnökválasztás Magyar Tornaszövetség
Magyar Zoltán elnököt ismét újraválasztotta a Magyar Tornaszövetség (MATSZ) közgyűlése.

A MATSZ pénteki sajtóközleménye szerint a Nemzet Sportolója, a lólengés kétszeres olimpiai bajnoka az ötödik ciklusát kezdi meg a szövetség élén. Megbízatása újabb öt évre szól, akárcsak az elnökségi tagoké, akiknek az összetétele nem változott. A testületben ezúttal is Bán Teodóra, Berki Krisztián, Borbély Attila, Mosóczi László, Sörös Ferenc és Vörös József kapott helyet.

Magyar Zoltán a tisztújító közgyűlés után hangsúlyozta: igyekeznek az elmúlt másfél évtizedben tapasztalt intenzitással segíteni a magyar tornasportot.

„Az eredményeken túl büszkék vagyunk arra, hogy számos tornatermet építtettünk, újíttattunk fel és adtunk át. Több világversenynek lehetett Magyarország a házigazdája, és remélhetőleg a jövőben is folytatni tudjuk ezt a munkát” – mondta a sportvezető, aki egyedüli elnökjelölt volt, és egyhangúlag választották újra.

Az eseményen Kovács Istvánt – Berki Krisztián nevelőedzőjét és a magyar férfi válogatott korábbi szövetségi kapitányát – a MATSZ tiszteletbeli tagjává választották.

 

