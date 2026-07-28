Jan Ullrich szerint Tadej Pogacar a jelenkor Eddy Merckxe

„Amíg ő elindul a Tour de France-on, és győzni akar, addig másoknak nehéz dolguk lesz. Még mindig éhes a sikerre, sohasem követ el hibát, és sosem betegszik meg” – mondta az 1997-es Tour nyertese, a francia körverseny egyetlen német bajnoka.

Szerinte Pogacar pályafutásának három hátralévő célja az olimpiai aranyérem megszerzése, a Vuelta a Espana megnyerése – amivel teljessé tenné Grand Tour-gyűjteményét –, valamint a Párizs–Roubaix-diadal, hogy az összes egynapos Monumentum-versenyt begyűjtse.

A 27 éves Pogacar vasárnap szerezte meg ötödik Tour-győzelmét, amivel beállította a legendás belga Merckx, a spanyol Miguel Indurain, valamint a francia Jacques Anquetil és Bernard Hinault rekordját.