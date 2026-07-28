Véget ért a Guardiola-éra, jön az Enzók kora?

IDŐSEK ÉS FIATALOK

A 31 esztendős Manuel Akanjit 15 millió euróért elopciózta az Inter, Aké szintén ennyi idős, Bernardo Silva pár nap múlva 32, Stones most ennyi. A hátműtéten sikerrel átesett Rodri is belépett a mágikus harmadik X-be, a szerződése jövőre lejár, és a Marca szerint a Real Madrid tárgyalt az ügynökeivel. Fabrizio Romano szerint a Leeds United megegyezett szóban már James Trafford átigazolásáról, 47 milliót fizetnének érte, plusz bónuszok maximum hatmillió értékben. A katalán Sport szerint a Real vinné Rúben Diast is, a portugál bekk ebben az idényben tölti be a harmincat, Tijjani Reijndersért a Galatasaray, a húszéves középső védőért, Juma Bahért az Al-Hilal, Savinhóért a Tottenham, a tavasszal krisztusi korba lépő Mateo Kovacicért az Internazionale, a jobbhátvéd Issa Kaboréért a Derby County és a Rennes, a védő Vitor Reisért a Valencia, a karmester Claudio Echeverriért a Monza érdeklődik. Ami biztos: 11.7 millióért érkezett a Leicester Citytől a 17 esztendős szélső, Jeremy Monga, 3.5 millióért a fiatal északír kapus, Pierce Charles, de őt azonnal kölcsön is adták a Queens Parknak – és brit rekordért, 135 millió euróért megvették a 23 éves középső középpályást, Elliot Andersont a Nottingham Foresttől.

MONEY, MONEY, MONEY

A gigászi átigazolási díj mellé tegyük hozzá, hogy tavalyelőtt a Newcastle United 41.2 millióért adta el őt, tehát nem éppen ismeretlen játékos, sokszoros angol (volt skót U-) válogatott, szűrő és karmester is. A City tízmilliót tudott lealkudni a „kikiáltási árból”, Andersonért többért csak Neymarért (222 millió euró), Kylian Mbappéért (180), Ousmane Dembéléért (148), Alexander Isakért (145) és Morgan Rogersért (138) fizettek. Érdekesség, hogy utóbbi volt Maresca játékosa a City ifijében, de 2023-ban 1.2 millió euróért elkótyavetyélték… Az iparági szokások és becslések alapján ehhez az átigazolási összeghez járul körülbelül 30 millió eurónyi aláírási és ügynöki díj, maga a középpályás évente bruttó 18 millió eurót kereshet, bónuszokkal, és öt plusz egy évre írt alá. Ezek a kiadások ugyebár nem egyszerre jelennek meg a költségvetésben, lásd fentebb. Fontos még könyvelési szempontból, hogy az eladó már semmilyen bónuszt nem kap. A sportigazgató Hugo Viana szerint Anderson a csapat alapja lesz, a letámadásban és a kreatív játékban is hasznos: ha valaki, a korábbi remek karmester tudja, kiből lesz jó középpályás.

Az Enzók kora?

Fotó: AFP

VENNE TŐLED A CITY? JACKPOT!

A Chelsea angol források szerint 145 millió eurót kér a távozni akaró Enzo Fernándezért, a Lille 100 millióra taksálja Ajjub Buaddit, aki még csak 18 éves. Nem sokkal idősebb a Barcelona tehetsége, Marc Bernal, őt is eladná a klubja a nyáron a Sport szerint, de a dortmundi Felix Nmecha is kiszemelt a középpálya közepére – véletlenül vettük csak észre, hogy ő is volt Maresca játékosa már Manchesterben, mint például Trafford is. Spanyol és angol lapok szerint „megmozdítanák” a manchesteriek Aleksandar Pavlovicot is, de aligha adja el őt a Bayern München, a kézenfekvő megoldás az egyik fiókcsapatból, a Gironából a marokkói Azzedin Unahi. Maresca korábbi csapatából elhozná Pedro Netót is, írja Sky Sport, mások szerint Malo Gustóval együtt; a Bild szerint a City is beállt Lipcsében a Yan Diomandéért sorban állók közé. A párizsi Ibrahim Mbaye sokkal olcsóbb nála, őt már 40 millióért el lehet vinni. Jobbhátvéd posztra kiszemelt még a római Wesley és a rotterdami Givairo Read is.

AZOK A FRÁNYA ANYAGIAK…

Kölcsönből visszatért ezen a nyáron a 37 millióért megszerzett Vitor Reis és a 18.5 millióért leigazolt Claudio Echeverri mellett Kalvin Phillips is, akit 2022-ben 49 millió euróért vettek, tízmilliós egyéb költségekkel, az éves bére 9 millió euró, ezt többnyire a City fizette három kölcsönadása során is, díjat érte csak a West Ham United utalt, hétmilliót – a középpályás a Cityben összesen 921 percet játszott… Jack Grealish-sel jobban jártak azért: érte mindennel együtt 140 millió eurót fizettek, az ő éves bére szintén bruttóban 18 millió euró. Ezért cserébe 157 meccsen 40 kanadai pontot hozott, legutóbb kölcsönadták az Evertonnak, ott magára talált, és ami sokkal fontosabb, az őt ismerők szerint nagyon motiváltan várja az új bajnokságot. A The Athletic szerint az Everton 57 millióért megvehette volna őt, de a bérét nem képes állni. A city kereseti rekordere természetesen Haaland, bónuszokkal együtt évi 53 millió eurót kaphat bruttóban, ez nettóban 30-32 millió. A jelenlegi keretből 15-en is évi tízmillió euró fölött keresnek, bruttóban – és mielőtt kérdeznék, a klub csak pármilliós eurós adóssággal üzemel.

Máris a Cityé a világ legértékesebb kerete (Fotó: AFP)

ÚJ ÉK?

Omar Marmust kapcsolatba hozták a Tottenhammel, a City meg felvette a kapcsolatot a Bournemouth-szal az igencsak felkapott Eli Junior Kroupi ügyében. Általánosságban elmondható, kapkodniuk nem kell, jövőre Kovacic, Bettinelli, Grealish, Josh Wilson-Esbrand és Kaboré szerződése jár le Rodrié mellett, és az alapemberek közül csak Dias lépi át a harmincat. Tizenhét játékos szerződése tart legalább 2030-ig, Haalandé egyenesen 2034-ig, Phil Foden, a világ legdrágább védője, Josko Gvardiol és Abdukodir Khusanov is hosszabbított a napokban.

Maresca-trükk (Forrás: bbc.com)

3–2–2–3, AZ ENZÓK KORA?

Egy, a mester flexibilis taktikai formációjába könnyen áthajló Gianluigi Donnarumma – Matheus Nunes, Marc Guéhi, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly – Elliot Anderson, Enzo Fernández – Pedro Neto, Rayan Cherki, Phil Foden – Erling Haaland csapat képes lenne bajnoki címet szerezni, és diadalmaskodni a BL-ben? A fenti kezdőcsapatot csakis játékból állítottuk össze, mellettük a keretben per pillanat 50 millió eurón felüli értékkel bír Dias, Khusanov, Nico O'Reilly, Reijnders, Jérémy Doku, Semenyo és Marmus. A számok alapján parádés év vár a Cityre, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon nehéz legendák örökébe lépni.

Legalább annyira nehéz, mint legendává válni.

A PREMIER LEAGUE ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

FC ARSENAL

ÉRKEZETT: Piero Hincapié (Leverkusen, kölcsön után végleg, 40 000 000 euró), Illan Meslier (Leeds United, ingyen), Tommy Setford (Arsenal U21), Hristosz Colisz (FC Bruges, 40 000 000)

Kölcsönből vissza: Fábio Vieira (Hamburg), Reiss Nelson (Brentford), Ethan Nwaneri (Olympique Marseille)

TÁVOZOTT: Jakub Kiwior (FC Porto, kölcsön után végleg, 17 000 000), Karl Hein (Werder Bremen, kölcsön után végleg, 3 000 000), Leandro Trossard (Besiktas, 18 000 000)

ASTON VILLA

ÉRKEZETT: Modou Kéba Cissé (LASK, 5 500 000 euró), Johan Manzambi (Freiburg, 60 000 000), Joao Gomes (Woverhampton, 40 000 000)

Kölcsönbe: Alejandro Garnacho (Chelsea)

Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (RB Leipzig), Oliwier Zych (Raków Czestochowa), Joe Gauci (Port Vale), Lewis Dobbin (Preston), Evann Guessand (Crystal Palace), Samuel Iling-Junior (Pisa)

TÁVOZOTT: Donyell Malen (Roma, kölcsön után végleg, 25 000 000), Enzo Barrenechea (Benfica, kv., 12 000 000), Lewis Dobbin (Southampton, 10 500 000), Youri Tielemans (Manchester United, 40 000 000), Morgan Rogers (Chelsea, 138 000 000)

Kölcsönbe: Andrés García (Getafe), Oliwier Zych (Vitória Guimaraes), Joe Gauci (Lincoln City)

Kölcsönből vissza: Jadon Sancho (Manchester United), Harvey Elliott (Liverpool), Douglas Luiz (Juventus)

AFC BOURNEMOUTH

ÉRKEZETT: Álex Jiménez (Milan, kölcsön után végleg, 18 500 000 euró), Álvaro Rodríguez (Elche, 25 000 000)

Kölcsönből vissza: Daniel Jebbison (Preston), Max Aarons (Rangers), Julián Araujo (Celtic)

TÁVOZOTT: Hamed Traoré (Olympique Marseille, kv., 7 700 000), Luis Sinisterra (Cruzeiro, kv., 3 700 000), Marcos Senesi (Tottenham, ingyen)

Kölcsönbe: Romain Faivre (Auxerre), Álex Jiménez (Fiorentina)

Kölcsönből vissza: Hrisztosz Mandasz (Lazio)

FC BRENTFORD

ÉRKEZETT: Jannik Schuster (RB Salzburg, 18 000 000), Jaidon Anthony (Burnley, 17 500 000), Callum Wilson (West Ham, i.)

Kölcsönből vissza: Kim Dzsi (Kaiserslautern), Gustavo Nunes (Swansea), Jayden Meghoma (Rangers), Yunus Konak (Oxford United)

TÁVOZOTT: Frank Onyeka (Coventry, 7 000 000)

Kölcsönbe: Romelle Donovan (Sheffield United)

Kölcsönből vissza: Reiss Nelson (Arsenal)

BRIGHTON & HOVE ALBION

ÉRKEZETT: Zadok Yohanna (AIK, 28 000 000), Pascal Struijk (Leeds United , 23 200 000), Costinha (Olympiakosz, 12 700 000), Michael Svoboda (Venezia, 5 000 000), Rodrigo Rego (Benfica B, 3 500 000), Luka Vuskovic (Tottenham, 54 000 000)

Kölcsönből vissza: Evan Ferguson (Roma), Brajan Gruda (RB Leipzig), Facundo Buonanotte (Leeds United), Tom Watson (Millwall), Ibrahim Osman (Birmingham City), Carl Rushworth (Coventry City), Eiran Cashin (Blackburn), James Beadle (Birmingham), Amario Cozier-Duberry (Bolton), Malick Yalcouyé (Swansea)

TÁVOZOTT: Jan Paul van Hecke (Tottenham, 60 000 000), Jeremy Sarmiento (Middlesbrough, kv., 3 700 000), James Milner (visszavonult), Joël Veltman (szl.), Adam Webster (szl.), Solly March (szl.), Diego Coppola (Paris FC, kölcsön után végleg, 18 000 000)

Kölcsönbe: Rodrigo Rego (Castellón), James Beadle (Birmingham City)

FC CHELSEA

ÉRKEZETT: Marco Palestra (Atalanta, 57 000 000), Geovany Quenda (Sporting CP, 50 000 000), Denner (Corinthians, 10 000 000), Dasztan Szatpajev (Kajrat Almati, 2 400 000), Emmanuel Emegha (Racing Strasbourg, 26 000 000), Morgan Rogers (Aston Villa, 138 000 000)

Kölcsönből vissza: Mike Penders (Racing Strasbourg), Nicolas Jackson (Bayern München), Aarón Anselmino (Racing Strasbourg), David Datro Fofana (Racing Strasbourg), Axel Disasi (West Ham)

TÁVOZOTT: Marc Cucurella (Real Madrid, 55 000 000), Tyrique George (Everton, kv., 21 000 000), Andrey Santos (Manchester United, 56 300 000)

Kölcsönbe: Alejandro Garnacho (Aston Villa)

COVENTRY CITY

ÉRKEZETT: Frank Onyeka (Brentford, kv., 7 000 000), Loum Tchaouna (Burnley, 23 500 000), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt, 18 000 000)

Kölcsönből vissza: Norman Bassette (Kaiserslautern)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Norman Bassette (Westerlo)

Kölcsönből vissza: Jang Min-Hjok (Tottenham)

CRYSTAL PALACE

ÉRKEZETT: Óscar Mingueza (Celta Vigo, i.)

Kölcsönből vissza: Matheus Franca (Vasco da Gama), David Ozoh (Derby County), Romain Esse (Coventry), Jesurun Rak-Sakyi (Stoke)

TÁVOZOTT:

Kölcsönből vissza: Christantus Uche (Getafe), Evann Guessand (Aston Villa)

FC EVERTON

ÉRKEZETT: Merlin Röhl (Freiburg, kv., 25 000 000), Tyrique George (Chelsea, kv., 21 000 000), Hayden Hackney (Middlesbrough, 19 300 000)

TÁVOZOTT: Séamus Coleman (szl.), Idrissa Gueye (szl.)

Kölcsönből vissza: Jack Grealish (Manchester City)

FC FULHAM

ÉRKEZETT: Jonah Kusi-Asare (Bayern München, kv., 6 000 000)

Kölcsönből vissza: Steven Benda (Feyenoord)

TÁVOZOTT: Raúl Jiménez (Wolverhampton, i.), Harry Wilson (Leeds United, i.), Steven Benda (szl.), Issa Diop (Ipswich, 10 000 000)

Kölcsönből vissza: Samuel Chukwueze (Milan)

HULL CITY

ÉRKEZETT: Jack Butland (Rangers, 3 500 000), Morita Hidemasa (Sporting CP, i.)

Kölcsönből vissza: Enis Destan (Westerlo), Abu Kamara (Getafe), Mason Burstow (Bolton), Abdülkadir Ömür (Antalyaspor)

TÁVOZOTT: Ivor Pandur (Rangers, 7 000 000), Kyle Joseph (Middlesbrough, 4 700 000), Kasey Palmer (Luton, kv., 580 000)

Kölcsönből vissza: Toby Collyer (Manchester United), Lewis Koumas (Liverpool U21), Hirakava Ju (Bristol), Amir Hadziahmetovic (Besiktas), Joe Gelhardt (Leeds United), John Lundstram (Trabzonspor)

IPSWICH TOWN

ÉRKEZETT: Emersonn (Toulouse, 28 000 000), Chuba Akpom (Ajax, kv., 9 300 000), Cédric Kipré (Reims, kv., 4 500 000), Maeda Daizen (Celtic, 9 400 000), Abdul Fatawu (Leicester City, 23 450 000), Kayne van Oevelen (Volendam, 4 000 000), Issa Diop (Fulham, 10 000 000), Kjell Scherpen (Union SG, 10 000 000)

Kölcsönből vissza: Ali Al-Hamadi (Luton), Conor Chaplin (Portsmouth), Sammie Szmodics (Derby County)

TÁVOZOTT: Arijanet Muric (Sassuolo, kv., 7 000 000), Ashley Young (visszavonult), Conor Chaplin (Leicester City, i.), Conor Townsend (West Bromwich, i.), Elkan Baggott (Millwall, 1 700 000)

Kölcsönből vissza: Jens Cajuste (Napoli), Iván Azón (Como), Dan Neil (Sunderland)

LEEDS UNITED

ÉRKEZETT: Harry Wilson (Fulham, i.), Tarik Muharemovic (Sassuolo, 40 000 000)

Kölcsönből vissza: Maximilian Wöber (Werder Bremen), Mateo Joseph (Mallorca), Joe Gelhardt (Hull City), Isaac Schmidt (Werder Bremen), Largie Ramazani (Valencia), Jack Harrison (Fiorentina)

TÁVOZOTT: Pascal Struijk (Brighton, 23 200 000), Illan Meslier (Arsenal, i.), Isaac Schmidt (Young Boys, 1 300 000), Karl Darlow (Manchester United, i.), Jack Harrison (New England Revolution, 1 000 000), Maximilian Wöber (Schalke, i.)

Kölcsönből vissza: Facundo Buonanotte (Brighton)

FC LIVERPOOL

ÉRKEZETT: Jérémy Jacquet (Rennes, 63 600 000), Víctor Munoz (Osasuna, 40 000 000)

Kölcsönből vissza: Vitezslav Jaros (Ajax), Konsztantinosz Cimikasz (Roma), Harvey Elliott (Aston Villa)

TÁVOZOTT: Andrew Robertson (Tottenham, i.), Ibrahima Konaté (Real Madrid, i.), Mohamed Szalah (szl.)

Kölcsönbe: Pécsi Ármin (Hartberg)

MANCHESTER CITY

ÉRKEZETT: Elliot Anderson (Nottingham, 135 000), Mathys Detourbet (Troyes, 25 000 000), Jeremy Monga (Leicester City, 11 700 000), Pierce Charles (Sheffield Wednesday, 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Kalvin Phillips (Sheffield United), Juma Bah (Nice), Claudio Echeverri (Girona), Josh Wilson-Esbrand (Radomiak Radom), Issa Kaboré (Wrexham), Vitor Reis (Girona), Jack Grealish (Everton)

TÁVOZOTT: Manuel Akanji (Inter, kv., 15 000 000), Nathan Aké (Fenerbahce, 8 170 000), Bernardo Silva (Real Madrid, i.), John Stones (szl.)

Kölcsönbe: Mathys Detourbet (Monaco), Sverre Nypan (Lommel)

MANCHESTER UNITED

ÉRKEZETT: Jack Fletcher (Manchester United U18), Tyler Fletcher (Manchester United U18), Youri Tielemans (Aston Villa, 40 000 000), Karl Darlow (Leeds United, i.), Andrey Santos (Chelsea, 56 300 000)

Kölcsönből vissza: Marcus Rashford (Barcelona), Jadon Sancho (Aston Villa), Harry Amass (Norwich City), Toby Collyer (Hull City), Dan Gore (Rotherham)

TÁVOZOTT: Rasmus Höjlund (Napoli, kv., 44 000 000), Casemiro (Inter Miami, i.), Tyrell Malacia (szl.), Jadon Sancho (szl.)

Kölcsönbe: André Onana (Trabzonspor)

NEWCASTLE UNITED

ÉRKEZETT: Bazoumana Touré (Hoffenheim, 50 000 000), Sean Steur (Ajax, 23 500 000), Ewen Jaouen (Reims, 21 500 000), Aladji Bamba (Monaco, 35 500 000)

Kölcsönből vissza: Matt Targett (Middlesbrough), Harrison Ashby (Bradford City)

TÁVOZOTT: Sandro Tonali (Tottenham, 108 000 000), Anthony Gordon (Barcelona, 80 000 000), Kieran Trippier (Wolverhampton, i.), Emil Krafth (szl.), John Ruddy (szl.), Matt Targett (Hull City, i.)

Kölcsönbe: Harrison Ashby (Luton), Odisszeasz Vlahodimosz (Sevilla), Antonito Cordero (Cádiz)

Kölcsönből vissza: Aaron Ramsdale (Southampton)

NOTTINGHAM FOREST

ÉRKEZETT: Xaver Schlager (RB Leipzig, i.)

Kölcsönből vissza: Tyler Bindon (Sheffield United), David Carmo (Oviedo), Omar Richards (Rio Ave), Jota Silva (Besiktas), Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt)

TÁVOZOTT: Elliot Anderson (Manchester City, 135 000 000), David Carmo (Olympiakosz, 9 000 000), Angus Gunn (San Jose Earthquakes, i.), Willy Boly (szl.), Stefan Ortega (szl.)

Kölcsönbe: Jota Silva (Olympiakosz)

Kölcsönből vissza: Lorenzo Lucca (Napoli)

AFC SUNDERLAND

ÉRKEZETT: Thomas Meunier (Lille, i.)

Kölcsönből vissza: Aji Alese (Portsmouth), Simon Adingra (Monaco), Leo Hjelde (Sheffield United), Anthony Patterson (Millwall), Arthur Masuaku (Lens), Dan Neil (Ipswich), Jenson Seelt (Wolfsburg), Alan Browne (Middlesbrough)

TÁVOZOTT: Eliezer Mayenda (Rennes, 22 000 000), Dan Neil (Rangers, i.), Bertrand Traoré (szl.), Dennis Cirkin (szl.), Timothée Pembélé (Le Havre, kv., i.)

Kölcsönből vissza: Lutsharel Geertruida (RB Leipzig)

TOTTENHAM HOTSPUR

ÉRKEZETT: Sandro Tonali (Newcastle, 108 000 000), Mateus Fernandes (West Ham, 99 000 000), Jan Paul van Hecke (Brighton, 60 000 000), Andrew Robertson (Liverpool, i.), Martin Dúbravka (Burnley, i.), Marcos Senesi (Bournemouth, i.)

Kölcsönből vissza: Alejo Veliz (Rosario Central), Jang Min Hjok Yang (Coventry City), Manor Szolomon (Fiorentina), Takai Kota (Mönchengladbach), Luka Vuskovic (Hamburg), Mikey Moore (Rangers), Dane Scarlett (Hibernian), Ashley Phillips (Stoke)

TÁVOZOTT: Alejo Veliz (Bahia, 9 000 000), Alfie Devine (Preston, kv., 5 300 000), Yves Bissouma (szl.), Luka Vuskovic (Brighton, 54 000 000), Will Lankshear (Middlesbrough, 11 700 000)

Kölcsönbe: Radu Dragusin (Fiorentina, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Randal Kolo Muani (PSG), Joao Palhinha (Bayern München)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK:

FC BURNLEY

ÉRKEZETT: Florentino (Benfica, kv., 24 000 000), Jaydon Banel (Burnley U21)

Kölcsönből vissza: Andréas Hountondji (St. Pauli), Oliver Sonne (Sparta Praha), Luca Koleosho (Paris FC), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Aaron Ramsey (Leicester)

TÁVOZOTT: Jaidon Anthony (Brentford, 17 500 000), Martin Dúbravka (Tottenham, i.), Loum Tchaouna (Coventry, 23 500 000), Axel Tuanzebe (szl.), Ashley Barnes (szl.), Maxime Esteve (RB Leipzig, 25 000 000)

Kölcsönbe: Quilindschy Hartman (Espanyol), Lesley Ugochukwu (Galatasaray, 3 520 000)

Kölcsönből vissza: James Ward-Prowse (West Ham)

WEST HAM UNITED

ÉRKEZETT: Keiber Lamadrid (Deportivo La Guaira, kv., 1 150 000), Ezra Mayers (West Ham U21), George Earthy (West Ham U21)

Kölcsönből vissza: Edson Álvarez (Fenerbahce ), Maxwel Cornet (Genoa), Niclas Füllkrug (Milan), Callum Marshall (Bochum), James Ward-Prowse (Burnley)

TÁVOZOTT: Mateus Fernandes (Tottenham, 99 000 000), Callum Wilson (Brentford, i.), Lukasz Fabianski (szl.), Adama Traoré (szl.), Crysencio Summerville (Al-Hilal, 64 500 000)

Kölcsönből vissza: Axel Disasi (Chelsea)

WOLVERHAMPTON WANDERERS

ÉRKEZETT: Rafiki Said (Standard Liege, 9 000 000), Ladislav Krejcí (Girona, kv., 7 500 000), Raúl Jiménez (Fulham, i.), Kieran Trippier (Newcastle United, i.)

Kölcsönből vissza: Boubacar Traoré (Metz), Sasa Kalajdzic (LASK), Marshall Munetsi (Paris FC), Fer López (Celta Vigo)

TÁVOZOTT: Matt Doherty (Sheffield United, i.), Joao Gomes (Aston Villa, 40 000 000)

Kölcsönből vissza: Angel Gomes (Olympique Marseille)

Lezárva kedden.