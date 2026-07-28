A belga élvonalban folytatja Átrok Zalán; interjút adott lapunknak Supka Attila

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A belga élvonalbeli Zulte-Waregemnél folytatja pályafutását Átrok Zalán, akinek a játékjogát a múlt héten a hírek szerint egymillió euróért (körülbelül 360 millió forintért) megvette a belga klub az MTK Budapesttől. Három éve még csak nem is álmodott ilyen fordulatról, ahogy lapunknak elmondta, „akkor még a Honvéd játékosaként az NB II-ben szerepeltem, a Haladás ellen elszakadt a keresztszalagom, ami nagyon megviselt. Mindössze tizenhét éves voltam, tele tervekkel és reménnyel, de a sérülés miatt egy évet ki kellett hagynom. Meglehet, furcsán hangzik, de utólag visszatekintve talán ez a sérülés kellett ahhoz, hogy ma a Zulte-Waregem játékosa lehessek. Abban az egy esztendőben ugyanis lelkileg, mentálisan megerősödtem, még jobban megbecsültem az egészséget.”

Javában készül az új idényre a Ferencváros női kézilabdacsapata. A dán Jesper Jensen az ismét fokozódó kánikula küszöbén is intenzív, több mint másfél órás mozgalmas edzést vezényelt játékosainak az Elek Gyula Arénában. A négy új nyári érkező Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet, illetve a két dán légiós, a kapus Anna Kristensen és Michala Möller. Utóbbi kettőnek sok újdonsággal aligha szolgálhat Jensen, hiszen mindkét honfitársával évekig dolgozott együtt az Esbjergnél, illetve hazájuk válogatottjánál. „A következő idényben természetesen az a cél, hogy lehetőleg minden trófeát begyűjtsünk, kicsit jobban kibontva: a magyar bajnokságot mindenképpen jó lenne megnyerni, és jó lenne bejutni a BL négyes döntőjébe is” – mondta lapunknak Omoregie.

Sorozatban ötödször duplázott az országos bajnokságon a 100 és a 200 méter magyar rekordere, Takács Boglárka. A 24 éves sprinter előbb szombaton a rövidebb távján 11.27 másodperces idővel nyert, majd vasárnap a félkörös távon sem talált legyőzőre. Sőt, 23.02-es idejével az eddigi saját legjobb ob-idejét futva hódította el ismét a bajnoki címet. Arra a kérdésre, volt-e olyan futása a nyáron, amivel maradéktalanul meg volt elégedve, így felelt: „Remélem, a következő lesz az. Olyan még nem volt, amivel maximálisan elégedett voltam, külön-külön az eleje, a közepe és a vége is sikerült, már csak össze kellene rakni. A szezonom stabilnak mondható, jó átlagot produkáltam, de még várom magamtól az igazán kiemelkedőt.” A következő futása Birminghamben az Eb-n a száz méter előfutama lesz.

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