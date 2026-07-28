Amennyiben továbbjut az ETO FC, a Riga FC-vel találkozik a harmadik körben

Kedden a magyar csapatok nem léptek pályára a Konferencialigában, de klubjaink szempontjából nem volt tét nélküli a játéknap, hiszen az ETO FC és a Paks is ezekből a párosításokból kaphat ellenfelet.

Az ETO FC a luxemburgi 6–2-es sikere után szinte biztosan továbbjut, és figyelheti, hogy a lett Riga FC vagy az északmacedón Vardar párharcából ki jut tovább. A rigaiak az első mérkőzésen 3–2-re nyertek Szkopjéban, így jobb eséllyel várták a visszavágót. Ám a Vardar a 17. percben megszerezte a vezetést, egy jobbról érkező beadást a korábban Debrecenben és Mezőkövesden is megforduló David Babunszki bombázott tíz méterről a kapuba. Három perccel később viszont megfogyatkoztak a vendégek, az egyedül kilépő Muhammed Badamosit ugyanis Filip Najdovszki elütötte a tizenhatos vonalánál, így piros lapot kapott. Cristian Fabbiani vezetőedző fel is áldozta egyik támadó középpályását, Miguel Pirest, és beküldte a korábban Nyíregyházán is légióskodó Darko Velkovszkit a védelem tengelyébe. Az emberhátrányban játszó Vardar a 66. percben növelte előnyét, és már továbbjutásra is állt: Frenks Orols kapus hiába védett kétszer is, Azer Omeragics harmadjára már bevette a hálóját. Ám a Riga hosszabbításra mentette a meccset, Abdulrahman Taiwo közelről helyezett a kapuba egy beadás után.

Miután összesítésben 4–4-re álltak a felek, jöhetett a hosszabbítás, és ott már a második percben betalált a rendes játékidőben 28-szor kapura lövéssel próbálkozó lett csapat: a tizenhatoson belül némi szerencsével Raki Auaninál maradt a labda, a tunéziai légiós pedig nem hibázott az ötösről. A hosszabbítás első félidejének ráadásában Iago Siqueira is betalált, gyakorlatilag lezárva a párharcot. A 109. percben Reginaldo Ramires egy Davor Taleszki által röviden kiütött labdát továbbított a kapuba, majd a 117. percben Caio Ferreira állította be a végeredményt (5–2).

Az Apollon Limassol az idegenbeli 4–0-s siker után hazai pályán sem kegyelmezett a Dila Gorinak. A CSZKA 1948 és a Spartak Trnava másodszor is gól nélküli döntetlenre végzett egymással, a bolgárok tizenegyesekkel jutottak tovább, és készülhetnek a Paks–Panathinaikosz párharc továbbjutója ellen. A Drita első gólját az exdebreceni Jorgo Pellumbi szerezte a Floriana ellen.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

FŐÁG

Apollon Limassol (ciprusi)–Dila Gori (grúz) 3–0

Továbbjutott: az Apollon, 7–0-s összesítéssel

CSZKA 1948 (bolgár)–Spartak Trnava (szlovák) 0–0 – 11-esekkel 5–3

Továbbjutott: a CSZKA, 0–0-s összesítéssel, tizenegyesekkel

BAJNOKI ÁG

Riga FC (lett)–FK Vardar (északmacedón) 5–2 – h. u.

Továbbjutott: a Riga FC, 8–4-es összesítéssel

Drita (koszovói)–Floriana (máltai) 2–1 – h. u.

Továbbjutott: a Drita, 3–2-es összesítéssel