Emberelőnyben kétgólos hátrányból fordított a Dinamo Zagreb; a Sturm Graz összesítésben átgázolt a Heartson

A Dinamo Zagreb a svájci 1–1 után kétgólos hátrányba került az első félidő első felében, viszont a 67. percben a Thun megfogyatkozott. A horvátok emberelőnyben bő tíz perc alatt egyenlítettek, hosszabbításra mentve a párharcot. A hazai csapat a 112. percben meg is nyerte a meccset (és a párharcot) Moris Valincic góljával. A zágrábiak a harmadik fordulóban a KÍ–Kauno Zalgiris csata győztesével találkoznak – az első meccsen 0–0-t játszottak a felek.

A Sturm Graz a hazai 4–0-s sikert követően Skóciában 2–0-ra nyert, így nagyon simán ejtette ki a Heartsot. Az osztrák csapat legközelebb a Fenerbahce–Górnik Zabrze párharc győztesével mérkőzik meg – az odavágón a törökök 1–0-ra nyertek. Egy bravúr is született kedden: az örmény Ararat-Armenia a hazai 2–0-s siker után kétgólos hátrányba került, de a második félidőben szépített, így kiejtette az ír Shamrock Roverst. Az albán Egnatia is közel járt a bravúrhoz, mivel az otthoni 3–3-as iksz után vezetett, majd a hosszabbításban egyenlített, azonban a tizenegyespárbajban alulmaradt a Celjével szemben.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

BAJNOKI ÁG

KuPS (finn)–Sabah (azeri) 0–2

Továbbjutott: a Sabah, kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Mjällby (svéd) 0–0

Továbbjutott: a Mjällby, 3–0-s összesítéssel

Dinamo Zagreb (horvát)–Thun (svájci) 3–2 – h. u.

Továbbjutott: a Dinamo Zagreb, 4–3-as összesítéssel

Celje (szlovén)–Egnatia (albán) 2–2 – 11-esekkel 4–1

Továbbjutott: a Celje, 5–5-ös összesítéssel, tizenegyesekkel

Shamrock Rovers (ír)–Ararat-Armenia (örmény) 2–1

Továbbjutott: az Ararat, 3–2-es összesítéssel

NEM BAJNOKI ÁG

Hearts (skót)–Sturm Graz (osztrák) 0–2

Továbbjutott: a Sturm Graz, kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel

A SZERDAI PROGRAM

BAJNOKI ÁG

17.00: Kairat Almati (kazah)–Omonia (ciprusi)

Az első meccsen: 0–1

18.00: Kauno Zalgiris (litván)–KÍ (feröeri)

Az első meccsen: 0–0

19.00: Lech Poznan (lengyel)–Aarhus GF (dán)

Az első meccsen: 4–1

19.30: Universitatea Craiova (román)–Levszki Szófia (bolgár)

Az első meccsen: 0–1

19.30: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Víkingur Reykjavík (izlandi)

Az első meccsen: 1–2

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Larne (északír)

Az első meccsen: 4–0

20.15: Slovan (szlovák)–Iberia Tbiliszi (grúz)

Az első meccsen: 2–0

NEM BAJNOKI ÁG

20.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Fenerbahce (török)

Az első meccsen: 0–1

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

BAJNOKI ÁG

Levszki Szófia (bolgár)/Universitatea Craiova (román)–Omonia (ciprusi)/Kairat Almati (kazah)

Dinamo Zagreb (horvát)–KÍ (feröeri)/Kauno Zalgiris (litván)

Ararat-Armenia (örmény)–Celje (szlovén)

Mjällby (svéd)–Iberia Tbiliszi (grúz)/Slovan (szlovák)

Aarhus GF (dán)/Lech Poznan (lengyel)–Sabah (azeri)

Larne (északír)/Crvena zvezda (szerb)–Víkingur Reykjavík (izlandi)/Hapoel Beer-Seva (izraeli)

NEM BAJNOKI ÁG

Sparta Praha (cseh)–Lyon (francia)

Olympiakosz (görög)–NEC (holland)

Union SG (belga)–Bodö/Glimt (norvég)

Fenerbahce (török)/Górnik Zabrze (lengyel)–Sturm Graz (osztrák)