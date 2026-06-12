„Ez a sport igazi ereje” – interjú Kirsty Coventryvel, a NOB elnöke Budapest erényeiről is beszélt

– Egy másik sokat vitatott kérdés manapság az olimpiai pénzdíjak ügye. Ön szerint ez továbbra is olyan megosztó téma marad, mint korábban volt?

– Azt hiszem, ez mindig beszédtéma lesz. Számomra azonban a helyzet egyértelmű. Már versenyzőként is úgy gondoltam, hogy az olimpiai játékok jóval többek egy hagyományos sporteseménynél, világbajnokságnál vagy világkupánál. Ez a sport csúcsa, amiért éveken át dolgozunk és áldozatokat hozunk. Az olimpia különlegessége ugyanakkor abban rejlik, hogy tízezer sportoló érkezik a világ minden tájáról, akik ugyanannyit dolgoztak és ugyanannyit áldoztak azért, hogy ott lehessenek. Éppen ezért úgy gondolom, továbbra is azt az elvet kell követnünk, hogy közvetlen módon támogassuk valamennyi sportolót. Ez számomra olyan alapelv, amelyen nem kívánok változtatni. Ugyanakkor az olimpiai mozgalom felelőssége, hogy egyre több közvetlen támogatást nyújtson a sportolóknak nemcsak olimpikonná válásuk útján és aktív pályafutásuk során, hanem akkor is, amikor életük következő szakaszába lépnek.

– Ittléte alatt lehetősége lesz ellátogatni az öttusa-világkupára is, amelyet ezzel az eseménnyel párhuzamosan rendeznek Budapesten. Az öttusa az elmúlt években többször is bizonyította, hogy képes megújulni és alkalmazkodni annak érdekében, hogy az olimpiai program része maradhasson. Mennyire fontos ma egy sportág számára a rugalmasság és a változásra való képesség, különösen annak fényében, hogy Brisbane kapcsán jelentős átalakításokat terveznek, és bizonyos létszámkorlátok is szigorodnak?

– Az olimpiai programmal foglalkozó munkacsoportunkkal jelenleg azon dolgozunk, hogy egy átlátható folyamatot és egyértelmű kritériumrendszert alakítsunk ki, amelyet már meg is osztottunk a nemzetközi sportszövetségekkel. Nemrég megkérdezték tőlem, mennyire vagyok biztos abban, hogy sikerül végrehajtanunk ezeket a változtatásokat. A válaszom az, hogy nagyon magabiztos vagyok, elsősorban azért, mert a kezdetektől fogva minden érintettel együttműködve dolgozunk. Jelenleg még nem konkrét sportágakról vagy versenyszámokról beszélünk. Első lépésként egy világos, átlátható és mindenki számára elfogadható rendszert szeretnénk létrehozni. Két hét múlva ezt a folyamatot és a hozzá kapcsolódó kritériumokat fogom a NOB-tagok elé terjeszteni szavazásra. Ezután következik majd a nehezebb munka: amikor a sportágakat és versenyszámokat ebbe a rendszerbe kell illeszteni. Ezt azonban szintén a nemzetközi szövetségekkel együttműködve fogjuk végrehajtani, minden egyes lépésnél. Várom ezt a folyamatot, és úgy érzem, hogy a sportszövetségek is hasonlóan gondolkodnak.

– Magyarországon az öttusa kiemelten népszerű sportág. Mit vár a mai versenytől?

– Nagyon izgatott vagyok. Különösen kíváncsi vagyok azokra az új elemekre, amelyeket a sportág az utóbbi időben bevezetett. Tudom, hogy itt, Magyarországon rendkívül népszerű az öttusa, ezért örülök annak is, hogy egyszerű nézőként és szurkolóként is jelen lehetek.