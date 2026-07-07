Az északi összetett kikerült a téli olimpiai programból

A bizottság közleménye szerint a végrehajtó bizottság az északi összetett és a hódeszka párhuzamos óriás-műlesikló számának sorsáról döntött.

Amint a NOB kiemelte, már az idei, olaszországi téli olimpia műsorának elfogadásakor jelezték, hogy az északi összetett és a párhuzamos óriás-műlesikló versenyeket monitorozni fogja és mostani döntését egy 14 szempontból összeállított népszerűségi kimutatás – például nézőszám, televíziós nézettség, jegyeladás, digitális média-megjelenés – alapján hozta meg. A hódeszkások versenye komoly előrelépést mutatott a 2022-ben Pekingben tapasztaltakhoz képest, az északi összetett sportág viszont a 14 szempont közül 11-ben a legalacsonyabb értékeket produkálta. Az északi összetett-tel egy olyan sportág búcsúzik, ami már az első, 1924-es téli játékokon is szerepelt, s melyben 1984-ig egy, 1988 és 1998 között kettő, azóta pedig három számot rendeztek meg minden eseményen. Ugyanakkor a NOB most hangsúlyozta, hogy a sportág előtt nyitva áll a kapu, hogy a 2034-es utah-i téli olimpia programjába kerülésre pályázzon majd. A 2030-as program kialakításánál az volt az első számú cél, hogy a férfiak és a nők ugyanolyan arányban szerepeljenek.

A NOB közleménye szerint ezt a célt sikerült gyakorlatilag teljes mértékben megvalósítani, ugyanis négy év múlva Franciaországban 1525 női és 1521 férfi versenyez majd. A műsoron 126 versenyszám lesz, ezek közül 56 női, 55 férfi és 15 vegyes szám. A közlemény szerint 26 új versenyszám felvételére volt javaslat, s végül úgy határoztak, hogy három sportágban 16 új versenyszám lesz a 2030-as olimpián. A sílövőknél újdonság lesz a vegyes párosok versenye, illetve felkerül a programba a szinkronkorcsolya és gyorskorcsolyában a férfi és női csapat sprint szám. Új sportágként szerepel majd sível és hódeszkával is az úgynevezett freeride (terepsíelés), ami nem mesterségesen kialakított pályán folyó verseny. Szabadstílusú síben a vegyes csapatok krossz száma lesz új, hódeszkában pedig a párhuzamos vegyes csapatverseny, míg síugrásban a nőknek szuper csapatversenyt rendeznek majd. Síalpinizmusban pedig a férfi és női hosszútávú egyéni verseny kerül be a már idén is megrendezett egyéni és vegyes csapat sprint számok mellé.