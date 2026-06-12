A NOB elnöke: Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tisztelet és a versengés fennmaradjon

Nem akármilyen megtiszteltetés érte Budapestet és Magyarországot, hiszen a fővárosunkban tartják június 12-én és 13-án az Európai Olimpiai Bizottság 55. közgyűlését. Erről Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és Szpirosz Kapralosz, az EOC első embere állapodott meg még a 2025-ös frankfurti közgyűlésen. 2012 után látogatott el ismét a bizottság a magyar fővárosba, mintegy 50 országból csaknem 300 sportdiplomata érkezett péntek reggel a Budapest Marriott Hotelhez. A résztvevők között ott volt Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Szpirosz Kapralosz, az Európai Olimpiai Bizottság elnöke, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, a MOB közgyűlésének tagja, Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter és Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke (aki NOB-elnökként első alkalommal érkezik Magyarországra), de a helyszínen volt Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár is.

A köszöntőbeszédek sorát Gyulay Zsolt, a MOB elnöke kezdte meg, aki minden jelenlévőt köszöntött.

„Nagy megtiszteltetés, hogy az 55. közgyűlésen Budapesten, az egész magyar olimpiai család nevében köszönthetem önöket – kezdte beszédét Gyulay. – Budapest egy globális sportfőváros, Magyarország büszke sportnemzet, az olimpia történetében sok szép fejezet fűződik a nevünkhöz. Az olimpiai mozgalom nemcsak az érmekről és az eredményekről, hanem az értékekről, a barátságról, a tiszteletről, a kiválóságról, a szolidaritásról, valamint a csapatszellemről is szól. Ezért vagyunk itt mindannyian, az összetartozás elengedhetetlen ehhez, hiszünk a sport erejében és a játékok varázsában. Európa és a világ számos kihívással szembesül, de a sport továbbra is az egység egyik legfontosabb forrása.”

Gyulay kiemelte, hogy – mint az az ezt követő ünnepi beszédekben is elhangzott – Budapest a hidak városa, a Duna pedig több nemzetet is összeköt. Elmondta, hogy a hidak összekötik az embereket, a kultúrákat, a nemzetiségeket, és ez egybevág az olimpiai mozgalom céljaival is. Szpirosz Kapralosz, az Európai Olimpiai Bizottság elnöke folytatta a köszöntők sorát, szintén kiemelte Budapest jelentőségét a nemzetközi sportéletben, a labdarúgó Bajnokok Ligája mellett megemlítette a kézilabda és a motorsport jelenlétét is a magyar fővárosban. Kapralosz hozzátette, nagyon örül annak, hogy a NOB elnöke, Kirsty Coventry is elfogadta a meghívást, a bizottság első embere fontosnak tartja, hogy a mostani közgyűlés rekordrészvétel mellett zajlik.

„Az elnök asszony jelenléte a szoros együttműködés jelképe is, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat – mondta Szpirosz Kapralosz. – Bizottságaink továbbra is támogatják a sportolókat, népszerűsítik az olimpiai értékeket, és bemutatják a sport egyesítő erejét egy egyre megosztottabb világban. Nagy várakozással tekintünk a jövőbe. A következő két napban lehetőségünk nyílik eszmecserére, az együttműködésünk, valamint a sportolók és közösségek iránti közös elkötelezettségünk megerősítésére.”

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere beszédében hangsúlyozta, a főváros nyitott, befogadó európai várossá szeretne válni, Budapest hídjai jól tükrözik az összekapcsolódás eszméjét.

„Az elmúlt években Budapest újra és újra bizonyította, hogy képes felnőni a feladathoz, és otthonául szolgál a legnagyobb sporteseményeknek is – mondta Karácsony Gergely a közgyűlésen. – De ez nemcsak rendezvényekről szól, hanem arról is, hogy a sport hogyan formálja a várost, hiszen egészségesebbé teheti azt. A sport a nézőket résztvevőkké formálja, és bizalmat ad az embereknek. Az események emlékeztetnek minket arra, hogy milyen város szeretnénk lenni, egy aktív, európai, befogadó és összefogásra kész Budapest.”

A nyitóbeszédek sorát Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke zárta, aki nem győzte dicsérni Budapest látképét, majd a magyaroknak picit fájó emléket idézett fel.

„Sportolói pályafutásomból emlékszem, itt, Budapesten tudtam megdönteni Egerszegi Krisztina csúcsát, ez fontos mérföldkő volt a pályafutásomban – tekintett vissza a múltba az egykori úszó, majd visszatért a jelenbe. – Felelősséggel tartozunk az olimpiai mozgalom iránt, meg kell védenünk az értékeinket. Hidakat kell felépítenünk, amelyek egyesítenek minket ebben a megosztott világban. Ne a sportoló útlevele döntsön, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tisztelet és a versengés fennmaradjon, ebbe a politika nem szólhat bele, a sport autonómiáját meg kell őrizni.”