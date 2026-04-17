Vívás: négy magyar a 64 között a férfi kardozók padovai világkupaversenyén

Szilágyi Áron máris ott a legjobbak között: háromszoros olimpiai bajnokunk a párizsi olimpia után feküdt műtőasztalra, csak tavaly májusban tért vissza, s mostanra ismét ott van a kiemeltek között, vagyis pénteken nem kellett pástra lépnie a férfi kardozók padovai vk-viadalának selejtezőjében, ahogyan a világranglista-negyedik Rabb Krisztiánnak sem.

Tovább tíz magyar viszont pengét fogott, ám a nap végén csak Dallos Benedek és Péch Kornél örülhetett – különösen fájó a három „nagy”, Szatmári András, Gémesi Csanád és Iliász Nikolász búcsúja, utóbbi ráadásul ezúttal már a csoportkörből sem jutott tovább.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, PADOVA

Kard. Egyéni. Férfiak. A csoportmérkőzéseken: Rabb Krisztián, Szilágyi Áron (kiemeltek), Gémesi Csanád 5 győzelem/1 vereség, Dallos Benedek 4/2, Szatmári András 4/2, Papp Zsadány 3/2, Péch Kornél 3/2, Tóth Bertalan 3/2, Vigh Benedek 3/2, Bíró Huba 3/3, Horváth Gergő 2/4, Iliász Nikolász 2/4.

A 160 közé jutásért: Péch K.–Falcon-Korb (kanadai) 15:10, Trusakov (orosz)–Horváth G. 15:13

A 96 közé jutásért: Szatmári–Franciosa (olasz) 15:8, Péch K.–Vej Csen-hao (kínai) 15:13, Vigh–López de Guerenu (spanyol) 15:11, Tóth B.–Zastawny (lengyel) 15:1, Pak Szang Von (dél-koreai)–Papp 15:9, Lukashenko (amerikai)–Gémesi Cs. 15:8, Graugyin (orosz)–Bíró Huba 15:10.

A 64 közé jutásért: Dallos–Hivatasi (japán) 15:8, Péch K.–Fernández Blanco (spanyol) 15:12, A. Heathcock (amerikai)–Szatmári 15:11, Veccia Scavalli (olasz)–Vigh 15:12, Covaliu (román)–Tóth B. 15:6