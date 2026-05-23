Vívás: Rabb és Szilágyi a nyolcaddöntőig jutott a kairói vk-viadalon

A két kiemelt, Rabb Krisztián és Szilágyi Áron vett igazán jó rajtot szombaton a férfi kardozók kairói világkupaversenyének főtábláján, majdhogynem végig „másolta” egymás eredményét a Vasas SC két kardozója, s a végállomás is a nyolcaddöntőben jött el mindkettejük számára – egy-egy amerikai ellenfél jóvoltából.

VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

KARD

FÉRFIAK, EGYÉNI

A 32 közé jutásért

Rabb–Guilley (francia) 15:9

Szilágyi–Dreossi (olasz) 15:9

Szatmári–Szarkiszjan (kazah) 15:11

Cavaliere (olasz)–Vigh 15:8

A 16 közé jutásért

Rabb–Szabó (német) 15:7

Szilágyi–Neri (olasz) 15:8

Hesham (egyiptomi)–Szatmári 15:9

Nyolcaddöntő

Morrill (amerikai)–Rabb 15:13

C. Heathcock (amerikai)–Szilágyi 15:13