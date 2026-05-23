Vívás: Rabb és Szilágyi a nyolcaddöntőig jutott a kairói vk-viadalon
Négy magyar léphetett pástra a férfi kardozók kairói világkupaversenyén – a mieink nélkül zajlottak a nyolcas tábla küzdelmei.
A két kiemelt, Rabb Krisztián és Szilágyi Áron vett igazán jó rajtot szombaton a férfi kardozók kairói világkupaversenyének főtábláján, majdhogynem végig „másolta” egymás eredményét a Vasas SC két kardozója, s a végállomás is a nyolcaddöntőben jött el mindkettejük számára – egy-egy amerikai ellenfél jóvoltából.
VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ
KARD
FÉRFIAK, EGYÉNI
A 32 közé jutásért
Rabb–Guilley (francia) 15:9
Szilágyi–Dreossi (olasz) 15:9
Szatmári–Szarkiszjan (kazah) 15:11
Cavaliere (olasz)–Vigh 15:8
A 16 közé jutásért
Rabb–Szabó (német) 15:7
Szilágyi–Neri (olasz) 15:8
Hesham (egyiptomi)–Szatmári 15:9
Nyolcaddöntő
Morrill (amerikai)–Rabb 15:13
C. Heathcock (amerikai)–Szilágyi 15:13
