Férfi kézi: számos bizonytalan tényező nehezíti a pénzügyi tervezést az FTC-nél

A napokban az Index jelezte, hogy a Ferencváros vezetősége jelentős költségcsökkentést tervez a 2026–2027-es idény előtt a férfi kézilabdacsapatnál. A beszámoló alapján a cél az, hogy egyáltalán képesek legyenek végigfinanszírozni a következő évadot, ennek érdekében pedig jelentős bércsökkentések jöhetnek. A forrás úgy tudja, hogy a játékosok, az edzők és az egyéb alkalmazottak átlagbére nem haladhatja meg a fejenkénti 300 ezer forintot.

A cikk szerint a férfi kézilabdázók mellett más szakosztályokat is érinthetnek a megszorítások, így nincs biztonságban az egymás után kétszeres Bajnokok Ligája-győztes férfi pólócsapat, valamint az UVSE bajnoki dominanciáját tavaly megtörő női vízilabdások jövője sem.

A klubvezetés elsősorban a férfi labdarúgócsapatot és a női kézilabda-együttest igyekszik megóvni a legnagyobb visszaeséstől, ugyanakkor ezeknél a területeknél is elképzelhető 20-30 százalékos költségvetés-csökkentés. Lapunk mindezzel kapcsolatban megkereste az FTC sajtóosztályát, amely szombaton a következő közleménnyel reagált a hírekre.

„Az FTC továbbra is szeretné, hogy férfi kézilabdacsapata az élvonalban versenyezzen, az ehhez szükséges feltételek megteremtésén a klub és a szakosztály együttes erővel dolgozik. A pontos pénzügyi tervezést egyelőre számos bizonytalan tényező nehezíti. Az FTC férfi kézilabdacsapatánál az NB I-es szereplés a prioritás, klubunk vizsgálja a nemzetközi kupaindulás lehetőségét is.”