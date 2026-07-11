Nemzeti Sportrádió

Vasárnapi sportműsor: hajnalban Argentína–Svájc vb-negyeddöntő; délután Sinner–Zverev finálé Wimbledonban

V. B.V. B.
2026.07.11. 23:50
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Vasárnap véget ér a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntős szakasza, a nyolc között utolsóként az Argentína–Svájc mérkőzést rendezik magyar idő szerint hajnalban. A wimbledoni tenisztornán a férfi egyes döntőjében összecsap Jannik Sinner és Alexander Zverev, míg a jászvásári viadal fináléjában Piros Zsombor lép pályára. Folytatódik a Tour de France, emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban autósport, baseball, darts, evezés, golf, kajak-kenu, lósport, motorsport, sportmászás és triatlon is.

 JÚLIUS 12., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
  3.00: Argentína–Svájc, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AUTÓSPORT
GYORSASÁGI KAMION EURÓPA-BAJNOKSÁG, 3. FORDULÓ, NÜRBURGRING
12.00: 3. futam (Tv: Match4)
16.00: 4. futam (Tv: Match4)
TCR, VILA REAL
12.30: 1. futam (Tv: Sport1)
18.00: 2. futam (Tv: Sport1)
HOSSZÚ TÁVÚ VILÁGBAJNOKSÁG
18.30: hatórás verseny, Interlagos (Tv: Eurosport1)
NASCAR
Hétfő, 1.00: Cup Series, QuakerState 400 Available at Walmart (Tv: Arena4)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: San Diego Padres–Toronto Blue Jays (Tv: Sport1)

DARTS
EUROPEAN TOUR, LEVERKUSEN
13.00: 3. nap, délutáni program (Tv: Max4)
19.00: 3. nap, esti program (Tv: Max4)

EVEZÉS 
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZEGED
11.00: döntők

GOLF
PGA TOUR
22.30: Kentucky Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU 
VILÁGKUPA, MONTREAL
15.00 és 20.00: döntők

KERÉKPÁR 
TOUR DE FRANCE
13.35: 9. szakasz, Malemort–Ussel, 185.5 km (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 15.00)

LÓSPORT
14.00: ügető- és galoppfutamok (Tv: Sport2)

MOTORSPORT 
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, NÉMET NAGYDÍJ, SACHSENRING (CHEMNITZ)
10.30: MotoGP, pilótaparádé (Tv: Arena4)
11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

SPORTMÁSZÁS
WORLD SERIES
20.30: férfi és női nehézségi mászás, döntő, Chamonix (Tv: Eurosport2)

TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
17.00: Sinner (olasz, 1.)–Zverev (német, 2.) (Tv: Eurosport2)
NŐI PÁROS, DÖNTŐ
14.00: Kuo Han-jü, Mladenovic (kínai, francia, 10.)–Dabrowski, Stefani (kanadai, brazil, 2.) (Tv: Eurosport2)
ATP 100-AS CHALLENGERTORNA, JÁSZVÁSÁR
EGYES, DÖNTŐ
13.00: Piros Zsombor–Titouan Droguet (francia, 4.)

TRIATLON
VILÁGBAJNOKI SOROZAT, 5. ÁLLOMÁS, HAMBURG
17.30: vegyes váltó (Tv: M4 Sport+)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
  6.00: A hét legfontosabb történései a sport világában; hírek, Nemzeti sportkrónika
  7.00: A labdarúgó-világbajnokságon kialakult az elődöntő párosítása
  7.40: Sós Csabát, az úszóválogatott szövetségi kapitányát hívjuk – jó formában várják úszóink a közelgő Eb-t
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
  8.35: A wimbledoni Grand Slam-torna férfi egyesének döntője előtt – Topor Csabát hívjuk
  9.00: Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport megbízott főszerkesztője volt a vendégünk – ismétlés
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Összefoglaló a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőiről
16.30: A wimbledoni tenisztorna női döntőjének értékelése
17.20: Nemzeti sportkrónika  
18.00: Interjú Nagy Antallal a labdarúgó-világbajnokságról 
19.00: 40 éve járt a magyar válogatott legutóbb futball-vb-n 
21.00: Beszámoló a wimbledoni tenisztorna férfidöntőjéről
21.30: A hét értékteremtő anyagai

 

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