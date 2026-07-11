Vasárnapi sportműsor: hajnalban Argentína–Svájc vb-negyeddöntő; délután Sinner–Zverev finálé Wimbledonban

JÚLIUS 12., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

3.00: Argentína–Svájc, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

GYORSASÁGI KAMION EURÓPA-BAJNOKSÁG, 3. FORDULÓ, NÜRBURGRING

12.00: 3. futam (Tv: Match4)

16.00: 4. futam (Tv: Match4)

TCR, VILA REAL

12.30: 1. futam (Tv: Sport1)

18.00: 2. futam (Tv: Sport1)

HOSSZÚ TÁVÚ VILÁGBAJNOKSÁG

18.30: hatórás verseny, Interlagos (Tv: Eurosport1)

NASCAR

Hétfő, 1.00: Cup Series, QuakerState 400 Available at Walmart (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: San Diego Padres–Toronto Blue Jays (Tv: Sport1)

DARTS

EUROPEAN TOUR, LEVERKUSEN

13.00: 3. nap, délutáni program (Tv: Max4)

19.00: 3. nap, esti program (Tv: Max4)

EVEZÉS

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZEGED

11.00: döntők

GOLF

PGA TOUR

22.30: Kentucky Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

VILÁGKUPA, MONTREAL

15.00 és 20.00: döntők

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE

13.35: 9. szakasz, Malemort–Ussel, 185.5 km (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 15.00)

LÓSPORT

14.00: ügető- és galoppfutamok (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, NÉMET NAGYDÍJ, SACHSENRING (CHEMNITZ)

10.30: MotoGP, pilótaparádé (Tv: Arena4)

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

SPORTMÁSZÁS

WORLD SERIES

20.30: férfi és női nehézségi mászás, döntő, Chamonix (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

17.00: Sinner (olasz, 1.)–Zverev (német, 2.) (Tv: Eurosport2)

NŐI PÁROS, DÖNTŐ

14.00: Kuo Han-jü, Mladenovic (kínai, francia, 10.)–Dabrowski, Stefani (kanadai, brazil, 2.) (Tv: Eurosport2)

ATP 100-AS CHALLENGERTORNA, JÁSZVÁSÁR

EGYES, DÖNTŐ

13.00: Piros Zsombor–Titouan Droguet (francia, 4.)

TRIATLON

VILÁGBAJNOKI SOROZAT, 5. ÁLLOMÁS, HAMBURG

17.30: vegyes váltó (Tv: M4 Sport+)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hét legfontosabb történései a sport világában; hírek, Nemzeti sportkrónika

7.00: A labdarúgó-világbajnokságon kialakult az elődöntő párosítása

7.40: Sós Csabát, az úszóválogatott szövetségi kapitányát hívjuk – jó formában várják úszóink a közelgő Eb-t

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.35: A wimbledoni Grand Slam-torna férfi egyesének döntője előtt – Topor Csabát hívjuk

9.00: Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport megbízott főszerkesztője volt a vendégünk – ismétlés

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Összefoglaló a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőiről

16.30: A wimbledoni tenisztorna női döntőjének értékelése

17.20: Nemzeti sportkrónika

18.00: Interjú Nagy Antallal a labdarúgó-világbajnokságról

19.00: 40 éve járt a magyar válogatott legutóbb futball-vb-n

21.00: Beszámoló a wimbledoni tenisztorna férfidöntőjéről

21.30: A hét értékteremtő anyagai