Nemzeti Sportrádió

Jude Bellingham egalizált a szünet előtt – videó

M. B.M. B.
2026.07.12. 00:08
Fotó: Getty Images
Címkék
Anglia vb 2026 Jude Bellingham Norvégia
Jude Bellingham találatával egyenlített Anglia a Norvégia elleni világbajnoki negyeddöntőben. Íme, a találat!
Anglia vb 2026 Jude Bellingham Norvégia
Legfrissebb hírek

Ezért reklamáltak a norvégok Bellingham góljánál – a pókkamera kábelén váltott irányt a labda

Foci vb 2026
19 perce

Indokolatlan magyar vonatkozású statisztika az angol–norvéghoz

Foci vb 2026
26 perce

Heggem betalált, de Haaland lökése miatt (egyelőre) marad az iksz

Foci vb 2026
32 perce

Elkezdődött a második félidő!

Foci vb 2026
52 perce

Egy Kane-lesgól még maradt a végére, döntetlennel fordulnak a felek Miamiban!

Foci vb 2026
1 órája

Hey, Jude! Bellingham révén egyenlít Anglia a szünet előtt!

Foci vb 2026
1 órája

Afrika futballja a világbajnokságon; Szoboszlai Dominik: Remélem, Magyarországot újra feltesszük a labdarúgás térképére

Foci vb 2026
1 órája

Hoppá! Bődületes góllal vezet Norvégia! – videó

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik