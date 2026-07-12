Nemzeti Sportrádió

„A kegyetlenség része a sportnak a legmagasabb szinten” – Solbakken

2026.07.12. 03:32
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Stale Solbakken kapitány (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam vb-negyeddöntő Norvégia
Mint ismert, Anglia hosszabbításban győzte le Norvégiát 2–1-re az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjének harmadik mérkőzésén Miamiban, ezzel 2018 után ismét elődöntős! Jöjjenek a meccs utáni norvég nyilatkozatok!

A norvég szövetségi kapitány, Stale Solbakken könnyek között fogalmazta meg gondolatait a kiesés után röviddel.

„Nagyon sajnálom a fiúkat, de a kegyetlenség része a sportnak legmagasabb szinten. Brazília ellen a jó oldalon álltunk, most nem. Úgyértem, hogy akkor az apró részletek mellettünk voltak, ma viszont sok minden ellenünk szólt. Az első 20 perc nehéz volt számunkra, de az utána mutatott teljesítmény és játék miatt nem tudom eléggé dicsérni a fiúkat. Hát, ez van... Most ennél többet nem tudok még mondani” – zárta rövidre a szövetségi kapitány.  

„Őrület. Persze sokkal szívesebben állnék itt most egy győzelem után, de akkor az a támogatás és azok az érzelmek, amiket most átéltünk, nem lennének meg. Nagyon büöszke vagyok az egész csapatra és mindenkire aki itt volt, valamint azokra a nyilvános ünneplésekre, arra a szeretetre és örömre, amiket otthoni felvételekről láttunk. Örületes nyár volt és egy fantasztikus utazás mindannyiunknak. De most leginkább ürességet érzek. Apróságok választják el a csapatokat, ezt most is láttuk. Marginális dolgok voltak, amik ma nem nekünk kedveztek, olyasmik, amik korábban mellettünk voltak. Így aztán csak ülsz, és azon jár az agyad, hogy »Mi lett volna, ha?«. Például ha valóban vezettünk volna 2–1-re, óriási lökést adott volna a csapatnak, de nem vezettünk. Mindenesetre, a mérkőzés végéig bíztunk magunkban, hogy sikerrel járunk és ez azért nagyon sokat elárul a csapatról és arról a fejlődésről, amin keresztül mentünk” – idézte a mérkőzést követően a norvég TV2 Sander Bergét, a Fulham középpályását. 

„Nehéz ez most. Annyira közel voltunk... és megtettünk mindent, amit tudtunk. Az elején megint passzívak voltunk, de a második félidőben jobbak voltunk. Amikor már ők vezettek, túl sokat a játékvezető sem segített, dehát ez van, a kis részletek ma nem a mi javunkra dőltek el. Ez az egész egy mesés utazás volt, büszkék kell, hogy legyünk. Az egész világ rólunk beszélt, ez egy óriási eredmény” – mondta a meccs után Martin Ödegaard, a norvégok csapatkapitánya.

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Haaland gyengébb meccse ellenére 90 percig közelebb jártak az északiak a továbbjutáshoz, aztán az angolok duplázó sztárja kihasználta Nyland hibáját, s eldöntötte a meccset.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
NORVÉGIA–ANGLIA 1–2 hosszabbítás után  
Miami, Miami Stadion. 64 478 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson (Aursnes, 60.), Ajer, Heggem (Östigard, 91.), Wolfe (M. Pedersen, 90.) – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (Bobb, 68.), Haaland (J. Larsen, a hosszabbítás szünetében), Schjelderup (Nusa, 68.). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
ANGLIA: Pickford – Konsa (Rogers, 89.), Stones, Guéhi, O'Reilly (Spence, 86.) – Rice (Eze, a szünetben), Anderson – Madueke (Saka, a szünetben), Jude Bellingham (Burn, 111.), Gordon (R. James, 71.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
Gólszerző: Schjelderup (36.), ill. Bellingham (45+2., 93.)

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