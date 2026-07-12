Nemzeti Sportrádió

Egy hónap elég volt ahhoz, amihez elsőre 24 év kellett

2026.07.12. 04:40
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A 100. meccs ezen a vébén (Fotó: Getty Images)
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Javában zajlik az észak-amerikai világbajnokság utolsó negyeddöntője, az Argentína–Svájc meccs, amely kereken a századik összecsapás az egy hónapja és egy napja kezdődött világbajnokságon. Az első száz vb-meccshez hangyafülnyit több időre volt szükség.

Az első világbajnoki mérkőzést egy nap híján 96 éve, 1930. július 13-án játszották, Franciaország 3–1-re legyőzte Mexikót, s a századik meccsre egészen az 1954-es világbajnokságig kellett várni: a svájci tornán Ausztria és Uruguay csapott össze a bronzéremért, s végül itt is 3–1-es eredmény született, ami Ausztria egyetlen világbajnoki érmét jelenti. Vagyis: amíg az első 100 világbajnoki mérkőzésre még 24 évet kellett várni, addig most 2026-ban már alig egy hónap elegendő volt száz vb-meccs lejátszására. Persze az már előre tudható volt, hogy egy hónap alatt megtörténik majd a jubileum, hiszen 104 mérkőzést játszanak a tornán összesen.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Argentína–Svájc 1–0
Kansas, Kansas City Stadion. Vezeti: Joao Pedro Pinheiro (portugál)
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