Bellingham Pelé mögé ugrott, Haaland nagy sorozata véget ért

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

NORVÉGIA–ANGLIA 1–2 – hosszabbítás után

Miami, Miami Stadion. 64 478 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)

NORVÉGIA: Nyland – Ryerson (Aursnes, 60.), Ajer, Heggem (Östigard, 91.), Wolfe (M. Pedersen, 90.) – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (Bobb, 68.), Haaland (J. Larsen, a hosszabbítás szünetében), Schjelderup (Nusa, 68.). Szövetségi kapitány: Staale Solbakken

ANGLIA: Pickford – Konsa (Rogers, 89.), Stones, Guéhi, O'Reilly (Spence, 86.) – Rice (Eze, a szünetben), Anderson – Madueke (Saka, a szünetben), Jude Bellingham (Burn, 111.), Gordon (R. James, 71.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel

Gólszerző: Schjelderup (36.), ill. Bellingham (45+2., 93.)

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Angliának nem igazán megy a kieséses szakaszban európai ellenféllel szemben: ez volt csupán a második győzelmük legutóbbi hat, az UEFA égisze alá tartozó ellenféllel szemben a kieséses szakaszban. Legutóbb 2018-ban Svédország ellen, az előtt pedig 2002-ben Dánia ellen nyerte a torna „második” szakaszában. Norvégiának sem nagyon jön be, ha európai az ellenfél, csak ők az egész világbajnokságra nézve sem villognak az öreg kontinensről érkező ellenfelek ellen: ez volt a hetedik meccse a vikingeknek a vb-k történelme során, amelyen európai ellenféllel mérkőztek, s két döntetlen mellett most már öt vereség a mérleg.

Jude Bellingham második válogatottbeli duplája után immár hatgólos a tornán. Ezzel ő a leggólerősebb a világbajnokságon a középpályások közül, és beérte az 1986-ban hat találatig jutó Gary Linekert után ő a második az angolok közül, aki egy vb-n legalább hat gólt szerzett akcióból – Lineker sem volt eredményes tizenegyesből, s most Bellingham sem. Ráadásul Pelé 17 évesen 249 naposan 1958-ban bemutatott teljesítménye óta a maga 23 évével és 12 napjával a legfiatalabb, aki a kieséses szakaszban két egymást követő mérkőzésen is legalább két gólt szerez.

23 - Aged 23y 12d, Jude Bellingham is the second-youngest player to score 2+ goals in successive FIFA World Cup knockout stage games behind only Pelé in 1958 (17y 249d).



Talisman. pic.twitter.com/YBPN4RFhNJ — OptaJoe (@OptaJoe) July 11, 2026

Harry Kane 120. alkalommal lépett pályára az angol válogatottban, ezzel beérte Wayne Rooney-t az örökranglistán, s már csak a 125 fellépésig jutott legendás kapus, Peter Shilton áll előtte. Egy másik listán viszont Kane és Shilton is visszacsúszott másodiknak, miután Jordan Pickford a 18. vb-meccsén lépett pályára, ezzel ő lett az angol csúcstartó, lehagyva a 17 meccsig jutó kettőst.

120 - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane is playing his 120th international game tonight, equalling Wayne Rooney for the most caps by an England outfielder.



Only Peter Shilton has now played more games for the Three Lions overall (125).



Legend. pic.twitter.com/06eXcRz90U — OptaJoe (@OptaJoe) July 11, 2026

Ha már Kane: az övé volt a mérkőzés első kapura lövése, mégpedig a 29. percben. Ennyit ezen a világbajnokságon még a korábbi 98 mérkőzés közül egyiken se kellett várni az első lövésre...

Erling Haaland páratlan lehetőség kapujában állt: Gerd Müller 1970-es vb-bemutatkozása óta az első olyan európai labdarúgó lehetett volna, aki első öt világbajnoki mérkőzése mindegyikén betalál. Haaland legutóbbi 14 válogatott tétmeccsén egyaránt gólt szerzett – összesen „mindössze” 27-et –, s Norvégia ezeket a tétmeccseket meg is nyerte. Ezúttal Haaland nem talált be, Norvégia nem nyert.

A ma gólképtelen norvég gólgép a Premier League-ben eddig 6 meccsen lépett pályára az Everton ellen, mindannyiszor Jordan Pickford állt a kapuban. Haaland ezen a hat meccsen összesen tíz kapura lövéssel próbálkozott, ezekből Pickford hét gólt kapott. Ehhez képest ez alkalommal egy kaput eltaláló és egy kaput nem találó lövést jegyzett a csatár, a kapus pedig mindent védett.

Jordan Pickford has conceded seven of the 10 shots on target Erling Haaland has had against him in the Premier League.



😬😬😬 pic.twitter.com/V0PBKqn902 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 11, 2026

A mérkőzés játékvezetője Clément Turpin volt, aki az Anglia–Horvátország és a Paraguay–Ausztrália csoportmérkőzések után a Kolumbia–Ghána meccset vezette a 32 között. Ez volt a francia bíró kilencedik vb-meccse pályafutása során, amivel európai csúcstartó lett, honfitársát, Joel Quiniout előzte meg. Turpin holtversenyben második, már csak a 11 meccses üzbég Ravshan Irmatov áll előtte.

Andreas Schjelderup az első norvég labdarúgó, aki a 21. században gólt szerzett Anglia ellen, a vikingek a legutóbbi négy, angolok elleni mérkőzésükön gólképtelenek maradtak. Legutóbb Norvéia 1993 júniusában szerzett gólt, a 2–0-ra megnyert meccsen a szünet előtt röviddel Oyvind Leonhardsen szerzett vezetést, s a második félidő elején Lars Bohinen állította be a végeredményt, a találkozót pedig Puhl Sándor vezette.