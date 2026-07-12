Bellingham Pelé mögé ugrott, Haaland nagy sorozata véget ért
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
NORVÉGIA–ANGLIA 1–2 – hosszabbítás után
Miami, Miami Stadion. 64 478 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson (Aursnes, 60.), Ajer, Heggem (Östigard, 91.), Wolfe (M. Pedersen, 90.) – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (Bobb, 68.), Haaland (J. Larsen, a hosszabbítás szünetében), Schjelderup (Nusa, 68.). Szövetségi kapitány: Staale Solbakken
ANGLIA: Pickford – Konsa (Rogers, 89.), Stones, Guéhi, O'Reilly (Spence, 86.) – Rice (Eze, a szünetben), Anderson – Madueke (Saka, a szünetben), Jude Bellingham (Burn, 111.), Gordon (R. James, 71.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
Gólszerző: Schjelderup (36.), ill. Bellingham (45+2., 93.)
Angliának nem igazán megy a kieséses szakaszban európai ellenféllel szemben: ez volt csupán a második győzelmük legutóbbi hat, az UEFA égisze alá tartozó ellenféllel szemben a kieséses szakaszban. Legutóbb 2018-ban Svédország ellen, az előtt pedig 2002-ben Dánia ellen nyerte a torna „második” szakaszában. Norvégiának sem nagyon jön be, ha európai az ellenfél, csak ők az egész világbajnokságra nézve sem villognak az öreg kontinensről érkező ellenfelek ellen: ez volt a hetedik meccse a vikingeknek a vb-k történelme során, amelyen európai ellenféllel mérkőztek, s két döntetlen mellett most már öt vereség a mérleg.
Jude Bellingham második válogatottbeli duplája után immár hatgólos a tornán. Ezzel ő a leggólerősebb a világbajnokságon a középpályások közül, és beérte az 1986-ban hat találatig jutó Gary Linekert után ő a második az angolok közül, aki egy vb-n legalább hat gólt szerzett akcióból – Lineker sem volt eredményes tizenegyesből, s most Bellingham sem. Ráadásul Pelé 17 évesen 249 naposan 1958-ban bemutatott teljesítménye óta a maga 23 évével és 12 napjával a legfiatalabb, aki a kieséses szakaszban két egymást követő mérkőzésen is legalább két gólt szerez.
Harry Kane 120. alkalommal lépett pályára az angol válogatottban, ezzel beérte Wayne Rooney-t az örökranglistán, s már csak a 125 fellépésig jutott legendás kapus, Peter Shilton áll előtte. Egy másik listán viszont Kane és Shilton is visszacsúszott másodiknak, miután Jordan Pickford a 18. vb-meccsén lépett pályára, ezzel ő lett az angol csúcstartó, lehagyva a 17 meccsig jutó kettőst.
Ha már Kane: az övé volt a mérkőzés első kapura lövése, mégpedig a 29. percben. Ennyit ezen a világbajnokságon még a korábbi 98 mérkőzés közül egyiken se kellett várni az első lövésre...
Erling Haaland páratlan lehetőség kapujában állt: Gerd Müller 1970-es vb-bemutatkozása óta az első olyan európai labdarúgó lehetett volna, aki első öt világbajnoki mérkőzése mindegyikén betalál. Haaland legutóbbi 14 válogatott tétmeccsén egyaránt gólt szerzett – összesen „mindössze” 27-et –, s Norvégia ezeket a tétmeccseket meg is nyerte. Ezúttal Haaland nem talált be, Norvégia nem nyert.
A ma gólképtelen norvég gólgép a Premier League-ben eddig 6 meccsen lépett pályára az Everton ellen, mindannyiszor Jordan Pickford állt a kapuban. Haaland ezen a hat meccsen összesen tíz kapura lövéssel próbálkozott, ezekből Pickford hét gólt kapott. Ehhez képest ez alkalommal egy kaput eltaláló és egy kaput nem találó lövést jegyzett a csatár, a kapus pedig mindent védett.
A mérkőzés játékvezetője Clément Turpin volt, aki az Anglia–Horvátország és a Paraguay–Ausztrália csoportmérkőzések után a Kolumbia–Ghána meccset vezette a 32 között. Ez volt a francia bíró kilencedik vb-meccse pályafutása során, amivel európai csúcstartó lett, honfitársát, Joel Quiniout előzte meg. Turpin holtversenyben második, már csak a 11 meccses üzbég Ravshan Irmatov áll előtte.
Andreas Schjelderup az első norvég labdarúgó, aki a 21. században gólt szerzett Anglia ellen, a vikingek a legutóbbi négy, angolok elleni mérkőzésükön gólképtelenek maradtak. Legutóbb Norvéia 1993 júniusában szerzett gólt, a 2–0-ra megnyert meccsen a szünet előtt röviddel Oyvind Leonhardsen szerzett vezetést, s a második félidő elején Lars Bohinen állította be a végeredményt, a találkozót pedig Puhl Sándor vezette.