Nemzeti Sportrádió

Indokolatlan magyar vonatkozású statisztika az angol–norvéghoz

H. Á.H. Á.
2026.07.12. 00:35
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Carlton Palmer (balra) és Erik Mykland pőárharcát közelről figyeli Puhl Sándor (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Anglia vb 2026 Norvégia Puhl Sándor
A világbajnoki negyeddöntő első félidejében Anglia és Norvégia is betalált, a szünetben 1–1 állt az eredményjelzőn. Norvégia 33 év szerzett gólt újra Anglia ellen, s az 1993-as mérkőzésnek van egy magyar vonatkozása is...

Andreas Schjelderup az első norvég labdarúgó, aki a 21. században gólt szerzett Anglia ellen, a vikingek a legutóbbi négy, angolok elleni mérkőzésükön gólképtelenek maradtak. Legutóbb Norvéia 1993 júniusában szerzett gólt, a 2–0-ra megnyert meccsen a szünet előtt röviddel Oyvind Leonhardsen szerzett vezetést, s a második félidő elején Lars Bohinen állította be a végeredményt, a találkozót pedig Puhl Sándor vezette.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
NORVÉGIA–ANGLIA 1–1 (1–1) élőben az NSO-n! 
Miami, Miami Stadion. Vezeti: Clément Turpin (francia)

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foci vb 2026 Anglia vb 2026 Norvégia Puhl Sándor
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