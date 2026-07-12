Indokolatlan magyar vonatkozású statisztika az angol–norvéghoz

Andreas Schjelderup az első norvég labdarúgó, aki a 21. században gólt szerzett Anglia ellen, a vikingek a legutóbbi négy, angolok elleni mérkőzésükön gólképtelenek maradtak. Legutóbb Norvéia 1993 júniusában szerzett gólt, a 2–0-ra megnyert meccsen a szünet előtt röviddel Oyvind Leonhardsen szerzett vezetést, s a második félidő elején Lars Bohinen állította be a végeredményt, a találkozót pedig Puhl Sándor vezette.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

NORVÉGIA–ANGLIA 1–1 (1–1) – élőben az NSO-n!

Miami, Miami Stadion. Vezeti: Clément Turpin (francia)

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