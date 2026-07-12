Nemzeti Sportrádió

Lautaro Martínez helyett Julián Álvarez Messi párja a svájciak ellen

M. B.M. B.
2026.07.12. 01:43
Fotó: Getty Images
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vb 2026 Svájc Argentína
Kihirdették az Argentína–Svájc világbajnoki negyeddöntő kezdőcsapatait.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Argentína–Svájc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kansas, Kansas City Stadion. Vezeti: Joao Pedro Pinheiro (portugál)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico – Paredes – De Paul, Mac Allister, E. Fernández – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), Senesi, Montiel, Otamendi, Medina, Barco, Lo Celso, Palacios, N. González, Almada, G. Simeone, Paz, J. M. López, La. Martínez
SVÁJC: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Xhaka – Rieder, Sow, Ndoye – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
A kispadon: Mvogo, Keller (kapusok), Cömert, Amenda, Jaquez, Muheim, Widmer, Jashari, Aebischer, Fassnacht, R. Vargas, Okafor, Amdouni, Itten

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