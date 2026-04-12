Sportlövő-vk: Dénes Eszter hét tizeddel maradt le a légpuska döntőjéről

2026.04.12. 17:17
Fotó: Földi Imre, archív
Dénes Eszter sportlövészet sportlövő-vk
Dénes Eszter jól lőtt, ám hét tizedkörrel lemaradt a női légpuskások fináléjáról a Granadában rendezett sportlövő-világkupaverseny záró napján.

Az UTE sportolója kedden Péni Istvánnal közösen ezüstérmet nyert a légpuska vegyes csapat számban és vasárnap az egyéni 10 méteres viadalon is kiválóan teljesített. A 60 lövéses alapversenyt 631.9 körrel fejezte be, amivel a tizedik helyet szerezte meg.

Az 50 méteres összetett számban negyedik Nagybányai-Nagy Anna 629.9 kört produkált, ami a 21. helyhez volt elég a 93 fős mezőnyben, míg Bajos Gitta 628.6 körrel a 33. lett.

A záró nap másik számában, a férfiak kisöbű szabadpuska 3x20 lövéses számában Péni István 589 körrel a 19. pozícióban végzett.

Granadában Dénesék ezüstérme mellett a Major Veronika, Nagy Ákos Károly légpisztolyos vegyes csapat állhatott dobogóra, miután harmadik lett. Fábián Sára Ráhel az ötödik helyen végzett női sportpisztolyban, Major Veronika légpisztolyban, Nagybányai-Nagy pedig összetett puskában volt döntős és zárt a negyedik helyen.

 

Legfrissebb hírek

Sportlövő-vk: Nagybányai-Nagy Anna negyedik összetett puskában

Egyéb egyéni
2026.04.10. 14:05

Sportlövő-vk: Fábián Sára ötödik sportpisztolyban

Egyéb egyéni
2026.04.09. 13:31

Sportlövő-vk: Dénes és Péni ezüst-, Major és Nagy bronzérmet nyert a vegyes csapat számokban

Egyéb egyéni
2026.04.07. 17:36

Sportlövő Eb: tizennyolc fős magyar csapat indul Eszéken

Egyéb egyéni
2026.04.02. 19:37

Sportlövő Húsvét-kupa: Péni István vasárnap sem talált legyőzőre összetett puskában

Egyéb egyéni
2026.03.29. 20:15

Országos csúccsal győzött Péni István összetett puskában a Húsvét-kupán

Egyéb egyéni
2026.03.28. 18:32

Péni István már apaként védené meg Eb-címét

Egyéb egyéni
2026.03.27. 10:48

Dénes Eszter és Péni István győzött a BHSE-kupa első napján az összetett puskaszámban

Egyéb egyéni
2026.03.21. 17:47
Ezek is érdekelhetik