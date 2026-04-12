Sportlövő-vk: Dénes Eszter hét tizeddel maradt le a légpuska döntőjéről

Az UTE sportolója kedden Péni Istvánnal közösen ezüstérmet nyert a légpuska vegyes csapat számban és vasárnap az egyéni 10 méteres viadalon is kiválóan teljesített. A 60 lövéses alapversenyt 631.9 körrel fejezte be, amivel a tizedik helyet szerezte meg.

Az 50 méteres összetett számban negyedik Nagybányai-Nagy Anna 629.9 kört produkált, ami a 21. helyhez volt elég a 93 fős mezőnyben, míg Bajos Gitta 628.6 körrel a 33. lett.

A záró nap másik számában, a férfiak kisöbű szabadpuska 3x20 lövéses számában Péni István 589 körrel a 19. pozícióban végzett.

Granadában Dénesék ezüstérme mellett a Major Veronika, Nagy Ákos Károly légpisztolyos vegyes csapat állhatott dobogóra, miután harmadik lett. Fábián Sára Ráhel az ötödik helyen végzett női sportpisztolyban, Major Veronika légpisztolyban, Nagybányai-Nagy pedig összetett puskában volt döntős és zárt a negyedik helyen.