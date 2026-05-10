Sportlövő Eb: aranyéremért lőhet a magyar női pisztolyos csapat

A vasárnapi csapatversenyen nyolc hármas indult a viadal első szakaszában – mely gyakorlatilag tét nélkül zajlott –, az egységek valamennyi tagja 30 lövést adott le. Ez a rész a mieinknek közepesen sikerült, 869 körrel a negyedik helyen zártak.

Ennek ugyanakkor nem volt jelentősége, mivel mind a nyolc trió folytathatta szereplését a második szakaszban, amelyben már csak 15-15 lövést adtak le a sportolók. Ez a magyarok közül Majornak sikerült a legjobban, ő ugyanis 100 százalékos, azaz 150 körös eredménnyel zárt. Mivel csapattársai is jól céloztak, Jákó és Fábián is 145 kört lőtt, így a mieink 440 körrel zártak, ezzel a bolgár hármas mögött a másodikok lettek.

Mindez azt jelenti, hogy a bolgár és a magyar hármas lőhet 13 órától az aranyéremért.