Eb-aranyérmes a női sportpisztolyos trió

A szombati hagyományos csapatversenyben ezüstérmes hármas a vasárnapi verseny első, tét nélküli szakaszát a 4. helyen zárta, majd a másodikban remek teljesítménnyel a második pozícióban végzett, ami azt jelentette, hogy délután az aranyért léphetett lőállásba az első helyezett bolgár csapat ellen.

Az éremmérkőzésen ötös sorozatokat adtak le a versenyzők, akiknek minden 10.2 körös vagy annál jobb eredménye ért pontot. A versenyben nem összpontszámot mértek, hanem minden kör végén az a csapat, amelyik az erősebb eredményt produkálta, két ponttal gazdagodott, döntetlen esetén pedig megosztoztak a pontokon a felek. A győzelemhez 12 pontot kellett szerezni.

A finálét a mieink kezdték jobban, az első és második körben is kilenc ponttal zártak, ami elég volt a részsikerhez, majd a harmadik széria végén is Majorék örülhettek, annak ellenére hogy ekkor „csupán” hét pontot értek el. A negyedik körben folytatódott a jó magyar sorozat, ezúttal nyolcpontos eredménnyel gyűjtötték be a két pontot. Ekkor már 8:0-ra vezettek és gyakorlatilag eldöntötték a döntőt, melyben ugyan az Antoaneta Kosztadinova, Lidia Necseva, Miroszlava Mincseva trió az ötödik kört megnyerte és szépített, a hatodikban Fábiánék egy tízpontos körrel kerültek egy lépésre az aranyéremtől, amit két sorozattal később, 12:4-es végeredménnyel meg is szereztek.

A Fábián, Jákó, Major egység a negyedik magyar érmet szerezte meg Eszéken, ahol a szombati ezüstjük után vasárnap délelőtt Péni István második, míg Nagybányai-Nagy Anna harmadik lett a kisöbű szabadpuska fekvő számban.

Nagybányai-Nagy később Dénes Eszterrel és Mészáros Eszterrel közösen az összetett puska trió számban is elindult és az első körből – melyben 14 csapat szerepelt – a hetedik helyen továbbjutott a második szakaszba, ott pedig a hatodik helyen végzett.