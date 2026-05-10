Sportlövő Eb: Péni ezüstérmes, Nagybányai-Nagy bronzérmes 50 méter fekvőben

Az olimpia műsorán nem szereplő 50 méteres számban csak alapversenyt rendeznek az Eb-n, ebben a férfiaknál három magyar, Péni, valamint Hári Péter és Pekler Zalán volt tagja a 60 fős mezőnynek. A verseny során az összetett szám tavalyi Eb-győztese, Péni végig jól lőtt, az első 50 lövése kifejezetten kiemelkedően sikerült, s ugyan a záró 10 eredménye a korábbiaknál kicsit alacsonyabb lett, így is meg tudta szerezni az ezüstérmet 628.6 körrel.

Péni talán a verseny végén egy kicsit bosszankodhatott, mivel a győztes osztrák Thomas Mathis csupán háromtized körrel előzte meg. A bronzérmet a norvég Ole Martin Halvorsen szerezte meg 628.1 körrel. A másik két magyar közül Hári 622.6 körrel a 23., míg Pekler 615.4-del a 46. pozícióban zárt.

A magyar hármas a csapatversenyt 1866.6 körrel a 7. helyen fejezte be, a győzelmet a csehek szerezték meg.

A nőknél 48-an vágtak neki a viadalnak, a magyar színeket egyedül az összetett duett számban szombaton Pénivel negyedik Nagybányai-Nagy képviselte. A magyar puskás végig az élmezőnyben volt, s ugyan az utolsó 10 lövés előtt még nem állt dobogós helyen, a 105.9 körös záró eredményével a harmadik pozícióba lépett fel, a bronzérmet pedig 628.2 körrel szerezte meg. Az arany a német Lisa Grubé lett, aki 630.7 körös világcsúccsal zárt. A második helyen a norvég Jeanette Hegg Duestad végzett 628.6 körrel.

Ez volt a magyar csapat második és harmadik érme az eszéki Eb-n, amelyen korábban a női sportpisztolyos csapat második lett.