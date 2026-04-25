Hokisaink másodszor is kikaptak Japántól
NAGYSZERŰEN SÁFÁRKODOTT a helyzeteivel és az emberelőnyeivel Japán pénteken Szombathelyen a magyar férfi jégkorong-válogatott (egyik fele) ellen. Mindössze hússzor lőtt kapura a rivális, és háromszor került emberfórba, de négy gólt ütött, amiből kettő emberelőnyös volt. Az ellenfél helyzeteinek számával nem – bár ebben a mutatóban mindig van hova fejlődni –, minőségével már volt problémája a mieinknek akkor. Körülbelül száz kilométerrel arrébb, és kicsit kevesebb, mint 24 óra elteltével adva volt a lehetőség, hogy Bartalis Balázs megbízott szövetségi kapitány vezetésével visszavágjon a válogatottunk a pénteki vereségért. A keret másik fele egyébként már hazatért Svájcból, ahogy Majoross Gergely is, aki már a mieink bemelegítését is árgus szemekkel figyelte – nem csoda, kevesebb, mint egy hónap múlva már az elit-vb-n szerepel a válogatott, neki és stábjának pedig addigra jelentősen le kell csökkentenie a csapat létszámát, csak a legjobbak maradhatnak.
Szokták mondani: az öltözőben maradt egy csapat, ha lassan, figyelmetlenül kezd egy mérkőzést – az első perc alapján úgy tűnt, mindkettő ott maradt, először mi adtuk el a saját kapunk mögül a korongot és hoztuk óriási helyzetbe az ellenfelet, majd Papp Kristóf került ziccerbe másodpercekkel később. Gól egyik akcióból sem született, és egy darabig csak Tornyai Gábor finom csele miatt hördült fel a közönség. Aztán lekezdett elkezdtek élénkülni és egyre pontosabbak lenni a támadásaink, előbb Tóth Gergely lövése után vágódott le a pakk a japán kapus mamutjáról, nem sokkal később már Szongoth Döme próbálkozott távolról, és ugyan az ő lövése sem lett gól, az újabb kipattanót Papp bekotorta a kapuba.
Az első emberfórt Japán kapta – ami a már taglalt előzmények miatt nem kecsegtetett sok jóval. Hamar fel is állt adogatni az ellenfél, de egy nagy helyzeten kívül jól hárították el a mieink a veszélyt. Egyenlő létszámnál azonban Hanzava Csikara technikás góljával egyenlítettek a vendégek. A támadó a kapu mögül került Nagy Kristóf elé és hajszálpontosan behúzta a hosszúba a korongot.
A második húsz percben Japán megfordította az állást. Tóth Gergely a semleges harmadban veszített korongot, az ellenfél pedig néhány villámgyors húzást követően 2 az 1 ellen kijátszotta a helyzetet és gólt szerzett. Miután a második emberelőnyünkből sem találtunk be, az újra öt emberrel játszó ellenfél veszélyeztetett, de egy korongszerzést követően Bartalis István tálalt a mögötte középen érkező Tornyai elé, aki nem hibázott a kapussal szemben. Az újabb emberfórunkat nem játszhattuk végig, de sajnos nem azért, mert gólt szereztünk belőle, hanem mert Mihalik Gergőt is leküldték a zebrák – amint viszont Japán kiegészült ismét megszerezte a vezetést. Bár egy darabig videózták, volt-e szándékos rúgó mozdulat a gólt megelőzően, érvényesnek ítélték a találtot.
Az utolsó harmadban ismét egy elfecsérelt emberelőny után hátrányban kaptunk gólt, először a meccsen kettővel ment az ellenfél. A végeredmény 4–2 lett, másodszor is kikaptunk Japántól.
MAGYARORSZÁG–JAPÁN 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)
Győr, 765 néző. V.: Máhr-Stumpf, Gampel, Szabó D., Sábián.
MAGYARORSZÁG: Nagy K. – Tóth G., Szathmáry / Nagy D., Horváth D. / TORNYAI 1, Vén B. / Szongoth Döme (1), Horváth A. – PAPP K. 1, Bartalis (1), VINCZE P. (2) / Molnár D., Dobos, Schlekmann / Ravasz, Mihalik G., Fehér / Ambrus Cs., Németh K., Farkas L. Megbízott szövetségi kapitány: Bartalis Balázs
JAPÁN: Nariszava – Halliday, Hajatá / Murakami, Jonejama (1) / Ocu, Takebe / Kimura, Toko – Iszogai, Irikura (1), HIRANO 1 (1) / HANZAVA 1 (1), NAKADZSIMA (1), SZATO 1 (1) / Miura, Oszava (1), Takagi / Keller 1, F. Szuzuki, M. Szuzuki. Szövetségi kapitány: Jarrod Skalde
Kapura lövések: 25–24. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 4/2