Hokisaink másodszor is kikaptak Japántól

Az első emberfórt Japán kapta – ami a már taglalt előzmények miatt nem kecsegtetett sok jóval. Hamar fel is állt adogatni az ellenfél, de egy nagy helyzeten kívül jól hárították el a mieink a veszélyt. Egyenlő létszámnál azonban Hanzava Csikara technikás góljával egyenlítettek a vendégek. A támadó a kapu mögül került Nagy Kristóf elé és hajszálpontosan behúzta a hosszúba a korongot.

A második húsz percben Japán megfordította az állást. Tóth Gergely a semleges harmadban veszített korongot, az ellenfél pedig néhány villámgyors húzást követően 2 az 1 ellen kijátszotta a helyzetet és gólt szerzett. Miután a második emberelőnyünkből sem találtunk be, az újra öt emberrel játszó ellenfél veszélyeztetett, de egy korongszerzést követően Bartalis István tálalt a mögötte középen érkező Tornyai elé, aki nem hibázott a kapussal szemben. Az újabb emberfórunkat nem játszhattuk végig, de sajnos nem azért, mert gólt szereztünk belőle, hanem mert Mihalik Gergőt is leküldték a zebrák – amint viszont Japán kiegészült ismét megszerezte a vezetést. Bár egy darabig videózták, volt-e szándékos rúgó mozdulat a gólt megelőzően, érvényesnek ítélték a találtot.

Az utolsó harmadban ismét egy elfecsérelt emberelőny után hátrányban kaptunk gólt, először a meccsen kettővel ment az ellenfél. A végeredmény 4–2 lett, másodszor is kikaptunk Japántól.

MAGYARORSZÁG–JAPÁN 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)

Győr, 765 néző. V.: Máhr-Stumpf, Gampel, Szabó D., Sábián.

MAGYARORSZÁG: Nagy K. – Tóth G., Szathmáry / Nagy D., Horváth D. / TORNYAI 1, Vén B. / Szongoth Döme (1), Horváth A. – PAPP K. 1, Bartalis (1), VINCZE P. (2) / Molnár D., Dobos, Schlekmann / Ravasz, Mihalik G., Fehér / Ambrus Cs., Németh K., Farkas L. Megbízott szövetségi kapitány: Bartalis Balázs

JAPÁN: Nariszava – Halliday, Hajatá / Murakami, Jonejama (1) / Ocu, Takebe / Kimura, Toko – Iszogai, Irikura (1), HIRANO 1 (1) / HANZAVA 1 (1), NAKADZSIMA (1), SZATO 1 (1) / Miura, Oszava (1), Takagi / Keller 1, F. Szuzuki, M. Szuzuki. Szövetségi kapitány: Jarrod Skalde

Kapura lövések: 25–24. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 4/2