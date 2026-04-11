Hatgólos győzelemmel vágott vissza Görögország a világkupa-selejtezőn

Hat nap alatt másodszor mérte össze férfi vízilabda-válogatottunk a tudását Görögországgal. Az alexandrupoli vk-selejtező első csoportkörében a mieink arattak szűk, 13–12-es sikert, amely nagyban meghatározta, hogy a kvartett élén zártak Varga Zsolt tanítványai, ezzel kiharcolva a júliusi, sydney-i szuperdöntőn való részvételt.

Ahogyan a szövetségi kapitány is fogalmazott, a fő célt már elérték, igazi tét már nincs a görögországi torna ezen szakaszában, csak a presztízs. Ily módon az is belefért, hogy a spanyoloktól kikapjunk a második csoportkör első mérkőzésén, a görögök ellen ettől függetlenül persze szépíteni szeretett volna csapatunk.

Finoman fogalmazva sem alakult jól a mi szempontunkból a mérkőzés eleje, 0–4-es nyitó negyedet kellett elkönyvelnünk, pedig még ötmétereshez is jutott válogatottunk, Emmanuil Zerdevasz azonban hárította Fekete Gergő lövését.

A második negyed első támadásából Fekete törte meg a gólcsendünket, a probléma az volt, hogy az akciót követően öt görög és csupán két magyar találat született, a nagyszünetben tehát 9–3-at mutatott az eredményjelző.

A harmadik felvonásban sokáig nem változott a játék képe, az utolsó másfél percben azonban három gólt is sikerült faragni a hátrányból, Lugosi Csongor, valamint a Vigvári testvérek, Vince és Vendel egyaránt betalált.

11–7-es görög vezetéssel kezdődött a záró etap, amelyben a magyar zárkózás elmaradt, Görögország tovább nyitotta az ollót, 5–3-ra vitte el a negyedet, s jócskán visszavágva, 16–10-re megnyerte a meccset. Válogatottunk vasárnap délután 14 órától Olaszország ellen zárja a vk-selejtezőtornát.

FÉRFI VÍZILABDA-VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ

GÖRÖGORSZÁG–MAGYARORSZÁG 16–10 (4–0, 5–3, 2–4, 5–3)

Alexandrupoli. Vezette: Blaskovic (horvát), Segurana (spanyol)

GÖRÖGORSZÁG: ZERDEVASZ – Kalojeropulosz 2, GILLASZ 3, Szkumpakisz, Nikolaidisz, ARGIROPULOSZ 3, Papanasztasziu. Csere: PUROSZ 3, HADZISZ 3, Alafrangisz, Kakarisz, Szpahic 2, Gardikasz. Szövetségi kapitány: Theodorosz Vlahosz

MAGYARORSZÁG: Vogel – Vigvári Vince 1, Nagy Ádám 1, Varga V., Fekete G. 2, Vismeg Zs., Jansik Sz. 1. Csere: Csoma (kapus), Tátrai D., Dala D., BURIÁN 2, Lugosi 1, VIGVÁRI VENDEL 2, Szalai P. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 9/5, ill. 10/3

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 1/0

Kipontozódott: Gardikasz (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Látva az erőviszonyokat, azt kell mondanom, büszke vagyok a csapatra, hogy ebben a mezőnyben az első három meccset meg tudtuk nyerni. Azokon nagyon komoly energiákat égettünk el, ez azért most egyre jobban látszik. A mai nyilván nem volt jó meccs, rengeteg dekoncentráltságot láttam, meg kell tanulnunk úgy lejátszani ezeket a mérkőzéseket, hogy ne essen szét a játék képe attól, mert az ellenfél esetleg elmegy több góllal.