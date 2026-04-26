Kikapott a világbajnok görögöktől a világkupára készülő magyar női vízilabda-válogatott

2026.04.26. 20:58
null
Kikapott a görögöktől a magyar válogatott (Fotó: Facebook, waterpolo.hu)
vízilabda Magyarország Görögország női vízilabda-válogatott
A jövő héten kezdődő világkupa-selejtezőtornára készülő magyar női vízilabda-válogatott 13–12-re kikapott a világbajnok görögök vendégeként.

Az athéni olimpiai uszodában rendezett vasárnapi felkészülési mérkőzésen Cseh Sándor világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes együttese a hazai szövetség tájékoztatása szerint 3–0-ról és 8–5-ről is felállt, az utolsó negyed 10–10-ről kezdődött, ám a rutinosabb görögök végül picit pontosabbak voltak a végjátékban, így egyetlen góllal jobbnak bizonyultak. A magyar csapat legeredményesebb játékosa Garda Krisztina volt négy góllal. A válogatott jövő péntektől Rotterdamban szerepel a vk-selejtezőben.

„Alapvetően az a legfontosabb mondat, hogy ez egy nagyon-nagyon jó meccs volt. Soha nem szoktam ezzel annyira foglalkozni, de azért hozzátartozik az összképhez, hogy öt játékos nem volt a vízben az Eb-döntős csapatból, három újonccal álltunk fel, védők nulla válogatottsággal, akik most szembetalálkoztak a világ öt legjobb centeréből kettővel. Mindezt egy hatalmas ünnepség keretében, az olimpiai uszodában, azaz összességében azt kell mondanom, ahogy az esemény, maga a mérkőzés is remekül sikerült” – nyilatkozta Cseh Sándor.

Megjegyezte, az előző két nap két edzőmeccset is vívtak a csapatok, és mindegyik hasonlóan szorosan alakult, azaz tudták tartani a szintet a játékosok.

„Ma kétszer is sikerült háromgólos hátrányt követően rendezni a sorokat, igaz, a végén begyűrtek minket, aminek nem örül az ember, de mivel félig új csapatot próbáltunk ki, most nem arról az oldalról kell megfogni a történteket, hogy miért maradt el a győzelem. Nagyon büszke vagyok arra, ahogy a lányok játszottak, viszont mindenkinek éreznie kell: csak akkor van esélyünk, ha minden egyes nap ugyanilyen elánnal küzdenek, végletekig kitartva, egy pláne ilyen gálán a hazai pályát megkapó ellenféllel szemben, amivel persze nincs gond, így is meg kell próbálni nyerni. A végén egyébként azt mondtam a játékosoknak, remélem, tudják, hogy ez nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete volt.”

Női vízilabda
Felkészülési mérkőzés
Görögország–Magyarország 13–12 (3–1, 3–4, 4–5, 3–2)
A magyar csapat gólszerzői: Garda 4, Hajdú 3, Vályi, Lendvay, Dömsödi, Alaksza, Faragó

 

