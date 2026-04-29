A walesiektől is kikapott a magyar férfiválogatott a fallabda csapat Eb-n

A viadal honlapja szerint az első összecsapáshoz hasonlóan a második is 0:4-gyel ért véget. Ezúttal Takács Benedek tudott kiegyenlített mérkőzést játszani, csaknem egyórás küzdelemben 3:2-re maradt alul, míg Farkas Balázs, Simon Dániel és Komlódi Regő 3:0-s vereséget szenvedett.

A küzdelmek négy háromcsapatos csoportban zajlanak. Mindegyikből az első két helyezett jut a legjobb nyolc közé, a harmadikok pedig – köztük a magyarok – a 9–12. helyért folytatják szereplésüket egy négyes csoportban, melyből az első kettő őrzi meg élvonalbeli tagságát.

A hollandiai tornán bonyolítják le a divízió II-es küzdelmeket is, itt a nőknél a magyar válogatott – amely a legutóbbi, divízió III-as kontinensviadalon szerzett ezüstjével ugrott osztályt – kora délután 3:0-ra legyőzte a finneket. Chukwu Hannah és Csókási Gabriella 3:0-ra, Kiss-Máté Csenge pedig 3:2-re győzte le ellenfelét. A magyarok 18 órától a románokkal csapnak össze.

A nőknél két négyes csoportban zajlanak a küzdelmek, az első és második helyezettek a folytatásban keresztbe játszanak egymással a feljutásért, a harmadikak és a negyedikek pedig a két bennmaradó helyért.