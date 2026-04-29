Nemzeti Sportrádió

A walesiektől is kikapott a magyar férfiválogatott a fallabda csapat Eb-n

2026.04.29. 17:41
fallabda magyar fallabda-válogatott fallabda Eb
Az angoloktól elszenvedett vereséget követően a walesiektől is kikapott a magyar férfi fallabda-válogatott az Amszterdamban zajló divízió I-es csapat Európa-bajnokságon, így a harmadik helyen végez csoportjában, és a folytatásban a bennmaradásért küzdhet majd.

 

A viadal honlapja szerint az első összecsapáshoz hasonlóan a második is 0:4-gyel ért véget. Ezúttal Takács Benedek tudott kiegyenlített mérkőzést játszani, csaknem egyórás küzdelemben 3:2-re maradt alul, míg Farkas Balázs, Simon Dániel és Komlódi Regő 3:0-s vereséget szenvedett.

A küzdelmek négy háromcsapatos csoportban zajlanak. Mindegyikből az első két helyezett jut a legjobb nyolc közé, a harmadikok pedig – köztük a magyarok – a 9–12. helyért folytatják szereplésüket egy négyes csoportban, melyből az első kettő őrzi meg élvonalbeli tagságát.

A hollandiai tornán bonyolítják le a divízió II-es küzdelmeket is, itt a nőknél a magyar válogatott – amely a legutóbbi, divízió III-as kontinensviadalon szerzett ezüstjével ugrott osztályt – kora délután 3:0-ra legyőzte a finneket. Chukwu Hannah és Csókási Gabriella 3:0-ra, Kiss-Máté Csenge pedig 3:2-re győzte le ellenfelét. A magyarok 18 órától a románokkal csapnak össze.

A nőknél két négyes csoportban zajlanak a küzdelmek, az első és második helyezettek a folytatásban keresztbe játszanak egymással a feljutásért, a harmadikak és a negyedikek pedig a két bennmaradó helyért.

 

fallabda magyar fallabda-válogatott fallabda Eb
Vereséggel kezdett a magyar férfiválogatott a fallabda csapat Eb-n

Egyéb egyéni
6 órája

A fallabdázó Farkas Balázs elődöntőig jutott, de megsérült a Cseh Openen

Egyéb egyéni
2025.10.27. 17:27

Skót sikerrel zárult a Budapest Squash Open

Egyéb egyéni
2025.09.24. 22:44

Budapest Squash Open: Farkas Balázs a negyeddöntőben búcsúzott

Egyéb egyéni
2025.09.22. 19:09

Budapest Squash Open: Simon és Takács is búcsúzott

Egyéb egyéni
2025.09.20. 22:20

A fallabdázó Farkas Balázs szeretne jövőre hazai pályán is bizonyítani

Egyéb egyéni
2025.09.19. 11:24

Jövőre egyéni fallabda Európa-bajnokságot rendezhet Magyarország – hivatalos

Egyéb egyéni
2025.09.15. 11:54

Fallabda Eb: Chukwu Hannah a 10., Farkas Balázs az 5. helyen végzett

Egyéb egyéni
2025.08.23. 14:04
Ezek is érdekelhetik