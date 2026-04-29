Vereséggel kezdett a magyar férfiválogatott a fallabda csapat Eb-n

A viadal honlapja szerint Farkas Balázs és Takács Benedek is egy-egy szettet tudott nyerni riválisával szemben, Kamocsai Bendegúz és Komlódi Regő azonban simán kikapott. Krajcsák Márk tanítványai, akik tavaly őrizték meg tagságukat ebben az osztályban, 15 órától Wales ellen folytatják szereplésüket.

A hollandiai tornán bonyolítják le a divízió II-es küzdelmeket is, itt a nőknél a Chukwu Hannah, Csókási Gabriella, Juhász Nóra, Kiss-Máté Csenge összeállítású magyar válogatott – amely a legutóbbi, divízió III-as kontinensviadalon szerzett ezüstjével ugrott osztályt – 13 órától a finnek, 18 órától a románok ellen lép pályára. A férfiaknál a négy háromcsapatos csoportból első két helyezett jut a legjobb nyolc közé, a harmadikok a 9-12. helyért folytatják szereplésüket egy négyes csoportban, innen az első kettő őrzi meg tagságát.

A nőknél két négyes csoportban zajlanak a küzdelmek, az első és második helyezettek a folytatásban keresztbe játszanak egymással a feljutásért, a harmadik és a negyedikek pedig a két bennmaradó helyért.