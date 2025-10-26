Tekvandó-vb: az újonc Bailey Kelent afgán olimpikon búcsúztatta

A hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint a legjobb 16 közé jutásért kiírt összecsapás igazi adok-kapokkal indult, hol az Európai Játékokon bronzérmes Bailey, hol Manszuri talált, végül a vb-n indított nemzetközi menekültcsapat tagja 10–6-ra nyerte az első két percet.

A második menetben a magyar tekvandós vitte be az első találatot, ám egy forgórúgással jött a fordítás (4–2), majd egy megvideózott, fejre bevitt akcióval már öt pont volt a különbség (7–2). Bailey innen már nem tudta szorossá tenni a küzdelmet, a második két perc is Manszurié lett (9–4), és ő jutott tovább.

Minden idők legnépesebb – 180 ország csaknem ezer versenyzőjét felvonultató – világbajnokságán még ezután szerepel az olimpiai bajnok Márton Viviana (62 kg), a két éve világbajnok Márton Luana (67), továbbá az Eb-ötödik Salim Sharif Gergely (58) és az idei nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) aranyérmese, Salim Kamilah, aki hétfőn lép tatamira a 46 kilósok mezőnyében. Rajtuk kívül tagja még a válogatottnak a Grand Prix Final-győztes, Eb-harmadik Józsa Levente, aki a csütörtöki zárónapon szerepel a 74 kilogrammos súlycsoportban.

Pénteken Patakfalvy Luca (57 kg) a 32 között búcsúzott, szombaton Salim Omar Gergely (63 kg) kilencedik lett.