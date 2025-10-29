Márton Viviana ezüstérmes a tekvandó-világbajnokságon

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a tunéziai Vafa kezdte valamivel jobban a döntőt, ő szerzett vezetést, majd 3–0-ra ellépett, de Márton feltámadt, s másfél perc után már 6–3-ra vezetett. A 19 éves Mártonnál is két évvel fiatalabb Vafa nagy hajrába kezdett, s 7–7-re egyenlített, s miután több akciópontja volt, ezért a menetet is ő kapta. A második két percben aztán már nem esett újabb pont, s miután a tunéziai volt a valamivel aktívabb, ezért ez a menet is az övé lett, így a tavalyi junior-világbajnoki címe után a felnőttek között is diadalmaskodott a 17 éves Vafa.

Márton Viviana ezzel a magyar tekvandósport első világbajnoki ezüstérmét szerezte az eddigi három aranyérem és három bronzérem mellé. Márton ezüstjével a Vuhsziban zajló világbajnokság a magyar tekvandósport legsikeresebbje lett, először fordult elő, hogy egy világbajnokságon két érmet szereztek a magyar sportolók.

„Nagyon boldogok vagyunk annak ellenére is, hogy ma »csak« ezüstérem jutott nekünk" – idézte az MTI Márton Zsolt Krisztiánt, a hazai szövetség elnökét. – „Azt gondolom, igazi világszenzáció, hogy az ikrek egyike első, a másik második lett, ráadásul ugyanazon a vébén. Büszkék vagyunk rájuk, s külön köszönet a felkészítő edzőknek, mert nagyszerű munkát végeztek a lányokkal. Azt is kiemelném, hogy mindenféle támogatást megkaptunk a sportállamtitkárság részéről, a felkészülés támogatásában oroszlánrészt vállalt az állam, de csodálatos versenyzők és fantasztikus edzők nélkül nyilván nem lehet ezeket az eredményeket elérni.”

AZ ELŐDÖNTŐ

A kínai Csen Hszi-min elleni elődöntőben Márton Viviana az első menetben 2:2-re zárt, a második két percben viszont már bejöttek a támadásai, és meggyőző fölénnyel 11:5-re nyerte meg a menetet, és ezzel bejutott a világbajnoki döntőbe. Egy nappal az után tehát, hogy testvére, Márton Luana megszerezte második világbajnoki címét, az olimpiai bajnok Viviana is világbajnoki döntőbe jutott. Ellenfele a tunéziai Maszguni Vafa lesz, a döntő várhatóan 11.15-kor kezdődik.

ÚT AZ ELŐDÖNTŐIG

A 19 éves magyar versenyző – aki Párizsban a 67 kilós súlycsoportban nyert aranyérmet – a legjobb 16 közé kerülésért a portugál Maisa Monteirót győzte le két menetben, majd a nyolcaddöntőben a szerb Nadja Szavkovicsot búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el. A negyeddöntőben az UTE tekvandósa a világbajnoki címvédő orosz – a vb-n semleges színekben induló – Lilija Huzsinát verte meg két menetben.

Az elődöntős program magyar idő szerint 10.30-kor kezdődik, Márton Viviana ellenfele a kínai Csen Hszi-min lesz. Márton ezzel már biztosan érmes, felnőtt pályafutása első világbajnoki érmét biztosította be.

A szerdai versenynap másik magyar indulója, Salim Sharif Gergely a legjobb 32 között három menetben vereséget szenvedett a libanoni Raphael Kudszitól, így búcsúzott a további küzdelmektől.