Márton Luana aranyérmes a csak nők számára rendezett nyílt tekvandó-vb-n

2025.11.14. 19:13
Fotó: Facebook/Magyar Taekwondo Szövetség
tékvandó Malabo Márton Luana
Márton Luana aranyérmet szerzett az egyenlítői-guineai Malabóban pénteken kezdődött női tekvondó-világbajnokság 67 kilogrammos kategóriájában.

 

Márton Luana harmadik kiemeltként a nyolcaddöntőben kapcsolódott be a küzdelmekbe, s a fináléban a kínai Hszing Csia-nit győzte le.

A 2021-es első, rijádi női vb után ez a második, kizárólag nők számára megrendezett verseny, amin ezúttal 35 ország közel kétszáz versenyzője szerepel.

Márton Luana bő két hete a kínai Vuhsziban megrendezett, férfimezőnyt is magába foglaló világbajnokságon is aranyérmet nyert ebben a súlycsoportban.

A vasárnapig tartó viadal utolsó napján Luana ikertestvére, az olimpiai bajnok Viviana 62, míg Salim Kamilah a 46 kilogrammosok között lép szőnyegre.

 

