Márton Luana aranyérmes a csak nők számára rendezett nyílt tekvandó-vb-n

Márton Luana aranyérmet szerzett az egyenlítői-guineai Malabóban pénteken kezdődött női tekvondó-világbajnokság 67 kilogrammos kategóriájában.
Márton Luana harmadik kiemeltként a nyolcaddöntőben kapcsolódott be a küzdelmekbe, s a fináléban a kínai Hszing Csia-nit győzte le.
A 2021-es első, rijádi női vb után ez a második, kizárólag nők számára megrendezett verseny, amin ezúttal 35 ország közel kétszáz versenyzője szerepel.
Márton Luana bő két hete a kínai Vuhsziban megrendezett, férfimezőnyt is magába foglaló világbajnokságon is aranyérmet nyert ebben a súlycsoportban.
A vasárnapig tartó viadal utolsó napján Luana ikertestvére, az olimpiai bajnok Viviana 62, míg Salim Kamilah a 46 kilogrammosok között lép szőnyegre.
Legfrissebb hírek
Márton Viviana ezüstérmes a tekvandó-világbajnokságon
Egyéb egyéni
2025.10.29. 11:50
Tekvandó-vb: Márton Luana világbajnok lett 67 kilóban!
Egyéb egyéni
2025.10.28. 11:39
Tekvandó: minden napra jut magyar versenyző a vb-n
Egyéb egyéni
2025.09.30. 09:45
Ezek is érdekelhetik