Európa első virtuális tékvandóversenyét rendezték Budapesten

A Budapesti Honvéd vívócsarnoka adott otthont a világ harmadik, Európa első virtuális tékvandóversenyének szombaton. Az országos bajnokság különlegessége, hogy épek, parasportolók, fiúk és lányok is mérkőzhettek egymás ellen, amire csak itt, a virtuális térben volt lehetőség.

Kiss Roland főtitkár nyitotta meg az I. Virtuális Taekwondo Országos Bajnokságot, amely egyedülálló kezdeményezés nemcsak hazánkban, hanem egész Európában.

„Ez a bajnokság különleges, hiszen nincsenek súlycsoportok, nincs női-férfi megosztás, és ami igazán unikális, a parasportolók is az épekkel azonos feltételek mellett versenyezhetek egy teljesen fair közegben. Kevés sportág kínál ilyen tiszta és egyenlő lehetőséget minden résztvevő számára. A virtuális taekwondo még gyerekcipőben jár, ugyanakkor ez adja az erejét: egyszerre őzi meg a taekwondo mozgásban és küzdelemben gyökerező hagyományait, miközben magában hordozza a XXI. század technológiai vívmányait. Ez a kettősség teszi igazán izgalmassá, és ez is mutatja, merre tart a jövő sportja” – mondta nyitó beszédében a főtitkár.

Az első, történelmi mérkőzést Bakonyi Richárd nyerte Zoltai Márk ellen. A juniorok délelőtt, a felnőttek délután mérkőztek egyenes kieséses rendszerben. Az egymás ellen mérkőzők két külön páston mutatták be mozdulataiak a mérkőzés közben, így rendre meccset nyertek hölgyek a férfiak ellen, akikkel a a klasszikus formátumban nem mérkőzhetnének meg. Így esett hát, hogy a felnőtt kategóriának dobogósai között három női versenyző végzett: Tóth Enikő nyerte a döntőt Kalmár Eszter ellen, Tóth Elizabet és Klajkó Dávid pedig bronzérmes lett.